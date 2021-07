Processadora de carne alemã Tönnies na mira da JBS

A Tönnies Holding está na mira da rival JBS e de um investidor asiático em uma venda que poderia avaliar a maior processadora de carne da Alemanha em até 4 bilhões de euros (US$ 4,7 bilhões), segundo pessoas a par do assunto.

A família proprietária da empresa está em negociações preliminares com ambas as partes e pode decidir sobre os próximos passos nos próximos meses, disseram as pessoas, que não quiseram ser identificadas. Não há certeza de que as conversas levarão a um acordo, e os proprietários ainda podem optar por manter o negócio, segundo as fontes.

Um representante da Tönnies não quis comentar, enquanto um porta-voz da JBS não estava disponível de imediato para comentários.

A JBS é a maior produtora mundial de carnes e se expandiu neste ano por meio de aquisições no Reino Unido e na Austrália. A JBS também aumentou as ofertas de alimentos à base de plantas com a compra da empresa holandesa Vivera.

Os proprietários da Tönnies começaram a explorar a venda da empresa fundada há quase 50 anos no início do ano, menos de 12 meses depois de um grande surto de coronavírus em uma de suas processadoras de carne. A empresa contatou um grupo restrito de rivais do setor, como JBS, Tyson Foods, WH Group, empresa chinesa que comprou a Smithfield Foods em 2013, bem como outros players asiáticos, disseram as pessoas.

Clemens Tönnies, que comanda o grupo alemão, é muitas vezes descrito como um bilionário ousado. O empresário foi alvo de críticas quando um de seus frigoríficos foi fechado depois que mais de 1,5 mil trabalhadores testaram positivo para a Covid-19.

Os ativos da família têm origem na industrialização da produção de carne na Alemanha. Clemens Tönnies, que controla cerca de 45% da empresa, e seu sobrinho Robert, que detém 50%, provavelmente venderiam suas participações em um potencial acordo, segundo pessoas com conhecimento do assunto.

A Tönnies tem cerca de 16,5 mil funcionários e gerou cerca de 7,3 bilhões de euros de receita em 2019, segundo o site da empresa. A Tönnies administra abatedouros de suínos e bovinos e também fabrica salsichas da marca Böklunder.