Potenza é destaque do BTG e figura entre os dez melhores escritórios

Desde setembro de 2020, quando deixou a XP Investimentos e firmou parceria com o banco BTG Pactual, a Potenza Investimentos vem chacoalhando o mercado. É o escritório que, vindo da concorrência, entre alguns recordes, foi o que mais rapidamente conseguiu converter a carteira de clientes na história do banco.

Ao longo de 2021, inaugurou a nova sede destinada aos clientes do segmento Private Banking numa das coberturas mais badaladas do centro financeiro do Brasil, a Avenida Juscelino Kubitschek, em São Paulo; implantou uma célula destinada ao agronegócio; implementou uma célula tech; consolidou-se no segmento Corporate com um pipe de crédito de mais de BRL 1,5 bi; e ainda contratou quatro executivos para turbinar o time de expansão.

E para fechar o ano, mais uma novidade: a Potenza anunciou a chegada do estrategista sênior Ricardo Castro, ex-Rico/XP Investimentos, responsável agora por toda a sugestão e alocação da carteira de investimentos dos clientes.

O resultado de tanta movimentação não poderia ser outro: a Potenza tornou-se o escritório parceiro do BTG Pactual que, com menos tempo de sinergia, passou a figurar no BTG Best Performer Top 10.

Nesse ranking anual elaborado pelo banco, o BTG Pactual avaliou cerca de 130 escritórios de assessoria financeira onde fazem parte apenas os dez escritórios conectados à sua plataforma que alcançaram o melhor desempenho em critérios como captação de clientes, patrimônio total de investimentos e qualidade de atendimento.

“Além de nos conferir um selo de qualidade, a presença da Potenza no ranking reflete positivamente na experiência de nossos clientes”, diz Gabriel Rodrigues, CEO da Potenza. “Estar entre os dez melhores do BTG, em tão pouco tempo, é um de nossos maiores reconhecimentos de sucesso até aqui”, celebra Rodrigues.

Nova matriz da Potenza, em São Paulo

Pontos fortes

Dois pontos fortes conduziram a Potenza ao BTG Best Performer Top 10 em 2021, destaca o CEO: o crescimento estruturado e a organização do escritório. “Não queremos ser o maior, mas, sim, a melhor experiência de atendimento aos nossos clientes”, diz o CIO e sócio fundador Rafael Bianchi. “Nosso tíquete médio é alto, o que significa que, na comparação com a concorrência, temos menos clientes com mais dinheiro investido, o que nos permite oferecer uma grande experiência desde o alinhamento da entrada no escritório até o dia a dia das revisões de carteira de investimentos”, conclui Rafael.

Essa visão, de acordo com o executivo, impacta o reconhecimento da qualidade de atendimento por parte de quem contrata os serviços da Potenza: atualmente, ela é a segunda colocada no ranking do BTG, que utiliza a metodologia Net Promoter Score (NPS), desenvolvida na Universidade Harvard, nos Estados Unidos, para avaliar a satisfação e o grau de fidelidade dos clientes.

2022: consolidação no top 10

Em busca da consolidação na próxima edição do BTG Best Performer Top 10, a Potenza continua seguindo a filosofia de crescer de maneira estruturada. O recém-chegado estrategista, por exemplo, tem a missão de organizar e colocar em funcionamento, até o fim do primeiro semestre de 2022, a área de Multifamily Office (MFO), para atender clientes com investimentos acima de R$ 30 milhões, oferecendo-lhes serviços ainda mais sofisticados e personalizados, de acordo com as necessidades deles.

Em função da nova área, o time de expansão vem desempenhando um ótimo resultado, com a recente chegada de mais quatro bankers vindos de escritórios importantes da XP. “E vamos aumentar o número de bankers ainda no primeiro trimestre de 2022, para suprir o atendimento e manter o nível de qualidade”, antecipa Gabriel Rodrigues.

Na sequência dos bons resultados da célula do agronegócio inaugurada em 2021, estão previstas três novas filiais voltadas para o setor ao longo do ano, nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste.

E o segmento de Corporate Banking também deve crescer na Potenza, graças ao destaque que vem obtendo junto às companhias – empresas de diferentes setores da economia, com faturamento anual entre R$ 50 milhões e R$ 1 bilhão –, que têm a necessidade de gerir bem seu fluxo de caixa. “Apresentamos soluções para essas empresas gerirem o fluxo de caixa de modo a obter mais rentabilidade em uma melhor relação risco x retorno”, explica Rafael Bianchi.

Segundo ele, essa atuação gera duas outras oportunidades de prestação de serviços: trabalhar a dívida estruturada desses clientes, ou seja, alongar o tempo da dívida a um custo menor; e atuar em fusões e aquisições, o que gerará liquidez para os sócios da empresa. E o CEO garante: “Com a área Corporate, reafirmamos o objetivo da Potenza de estar novamente no top 10, para levar mais benefícios ao cliente”.