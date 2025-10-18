Por que uma distribuidora de combustível decidiu trazer a Krispy Kreme ao Brasil?

Em março deste ano, os consumidores viram chegar ao Brasil a Krispy Kreme, marca americana conhecida conhecida por sua receita clássica e pelo donut “Original Glazed". A negociação aconteceu por meio de uma joint venture com a AmPm, rede de lojas de conveniência dos postos Ipiranga, firmada em fevereiro de 2024.

O movimento faz parte da estratégia da AmPm de ampliar o portfólio. Com cerca de 1.500 pontos de venda em todas as regiões do país, a rede aposta em parcerias com marcas globais de alto valor agregado para fortalecer sua presença no varejo alimentar — e a Krispy Kreme é a mais recente delas.

“A AmPm está sempre evoluindo, trazendo novos produtos e parcerias que atendem não só às necessidades, mas também surpreendem os consumidores”, afirma Renato Stefanoni, presidente da AmPm. “Com a venda dos produtos Krispy Kreme em nossas lojas, ampliamos ainda mais nosso portfólio com uma oferta muito diferenciada e de altíssima qualidade.”

Estratégia de capilaridade

A parceria com a Krispy Kreme reforça um dos principais diferenciais da AmPm: sua capilaridade nacional. A rede de conveniência, presente em praticamente todas as grandes cidades brasileiras, se torna um canal estratégico para a marca americana expandir rapidamente sua distribuição e chegar a públicos diversos — dos centros urbanos aos trajetos de estrada.

No modelo de joint venture, os produtos Krispy Kreme começam a ser vendidos em lojas selecionadas da AmPm, com previsão de expansão gradual nos próximos anos. Além disso, o acordo prevê a capilarização dos produtos por meio da rede de conveniência, integrando a experiência da Krispy Kreme ao cotidiano dos consumidores brasileiros.

Expansão no Brasil

A primeira loja da Krispy Kreme no Brasil foi inaugurada na Vila Nova Conceição, em São Paulo. Nas próximas semanas, a marca dará continuidade à sua expansão na capital com duas novas unidades: uma loja completa no Shopping Morumbi, que trará o novo design global da marca, e um quiosque no Shopping Cidade São Paulo, localizado na Avenida Paulista.

Dos Estados Unidos para o mundo

Fundada nos Estados Unidos e atualmente sediada em Charlotte, na Carolina do Norte, a Krispy Kreme Doughnut Corporation é uma das marcas de doces mais reconhecidas globalmente.

Presente em 40 países, a companhia opera por meio de 17.500 pontos de venda entre lojas próprias, franquias e parcerias com grandes varejistas.

