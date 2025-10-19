20 franquias baratas a partir de R$ 4.990 para abrir até o Natal

O calendário caminha para o encerramento de mais um ano, mas quem sonha em empreender ainda tem a chance de dar esse passo em 2025. A boa notícia é que ainda dá para empreender antes do ano acabar.

Para muitos brasileiros, abrir o próprio negócio representa não apenas a possibilidade de deixar a rotina de funcionário, mas também de conquistar maior autonomia e liberdade profissional.

Nesse contexto, o franchising se apresenta como uma das opções mais atrativas, unindo baixo risco, suporte ao franqueado e agilidade na operação.

De acordo com a Associação Brasileira de Franchising (ABF), o setor faturou R$ 69,9 bilhões no segundo trimestre de 2025, um crescimento nominal de 14,2% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Os dados evidenciam a força do segmento e a oportunidade para quem deseja empreender ainda este ano.

Pensando nisso, preparamos uma lista de 20 franquias, com investimento inicial a partir de R$ 4.990, que permitem iniciar as operações ainda em 2025, inclusive em tempo de aproveitar as vendas de Natal.

aiqfome

Primeiro app de delivery do Brasil, hoje o segundo maior do país e líder no interior. Modelo home based com baixo custo e retorno rápido.

Investimento inicial: R$ 41 mil

R$ 41 mil Faturamento médio mensal: R$ 60 mil

R$ 60 mil Prazo de retorno: 18 meses

Sobre a aiqfome, leia: Eles ganhavam R$ 600 como designers. Hoje, faturam R$ 1,4 bilhão no maior delivery do interior

Açaí Sunset

Criada em 2016, o Açaí Sunset conta com 16 lojas em operação nos estados do Maranhão e Piauí. O açaí da rede é fabricado sem xarope de guaraná ou aromatizantes.

Investimento inicial: a partir de R$ 120 mil

Faturamento médio mensal: de R$ 30 mil a R$ 100 mil (média da rede: R$ 50 mil)

Prazo de retorno: 18 a 24 meses

Atto Service

Empresa especializada em instalação e manutenção de portas automáticas. Modelo home based, sem equipe e com alto faturamento médio.

Investimento inicial: R$ 14,9 mil

R$ 14,9 mil Faturamento médio mensal: R$ 80 mil

R$ 80 mil Prazo de retorno: 6 a 12 meses

BR Barbearia

Maior rede de barbearias da América Latina, com 62 unidades e operação baseada na Lei do Salão Parceiro, sem necessidade de funcionários.

Investimento inicial: R$ 100 mil

R$ 100 mil Faturamento médio mensal: R$ 28 mil a R$ 40 mil

R$ 28 mil a R$ 40 mil Prazo de retorno: 12 a 24 meses

Espetto Carioca

Fundado em 2011, é uma das maiores redes de espetos do país, com mais de 30 sabores no cardápio — de carnes tradicionais a opções veganas — e mais de 150 mil espetos consumidos mensalmente.

Investimento inicial: a partir de R$ 100 mil no modelo contêiner

a partir de R$ 100 mil no modelo contêiner Faturamento médio mensal: a partir de R$ 80 mil no modelo quiosque e bar

a partir de R$ 80 mil no modelo quiosque e bar Prazo de retorno: a partir de 18 a 24 meses

Honest Market Brasil

Líder nacional em minimercados autônomos, com mais de 600 lojas em 23 estados. As unidades funcionam 24h, sem atendentes e com gestão digital.

Investimento inicial: R$ 50 mil

R$ 50 mil Faturamento médio mensal: R$ 25 mil

R$ 25 mil Prazo de retorno: 12 meses

Sobre a Honest Market, leia: Ele saiu do mundo corporativo para criar um 'mercadinho honesto' — e vai faturar R$ 100 milhões

Ixer

Franqueado atua como um Gestor Comercial, sendo remunerado através de comissionamentos recorrentes pelos contratos fechados através da plataforma Ixer, que oferece serviços de grandes parceiros como SulAmérica, Conecta Saúde, Total Pass e muito mais.

Investimento inicial: R$ 57.890

Faturamento médio mensal: R$ 80 mil

Prazo de retorno: em até 12 meses

Jan-Pro

Rede americana de limpeza comercial com mais de 10 mil franqueados no mundo e presença em oito países. No Brasil desde 1991, oferece três modelos de operação.

Investimento inicial: a partir de R$ 20 mil

a partir de R$ 20 mil Faturamento médio mensal: de R$ 4 mil a R$ 30 mil

de R$ 4 mil a R$ 30 mil Prazo de retorno: 12 a 18 meses

Sobre a Jan-Pro, leia: Ele perdeu o emprego dos sonhos e decidiu empreender no setor de limpeza. Hoje, fatura R$ 67 milhões

KoalaCar

Microfranquia de limpeza a seco de veículos, com operação home based e foco em sustentabilidade. O franqueado agenda os atendimentos e atua de forma autônoma.

Investimento inicial: R$ 4,9 mil

R$ 4,9 mil Faturamento médio mensal: R$ 10 mil

R$ 10 mil Prazo de retorno: 3 a 6 meses

Love Gifts

Rede de presentes criativos e afetivos, com mais de 100 unidades no Brasil. A marca combina estilo, decoração e papelaria em produtos que criam conexões entre quem presenteia e quem recebe.

Investimento inicial: R$ 11,9 mil

R$ 11,9 mil Faturamento médio mensal: R$ 6 mil a R$ 8 mil

R$ 6 mil a R$ 8 mil Prazo de retorno: 8 a 12 meses

Luah Semijoias

A Luah Semijoias, rede tocantinense especializada em acessórios banhados a ouro, conta com 13 unidades em seis estados, todos na região Nordeste e Norte do país. A marca disponibiliza dois modelos de negócios para os interessados em investir em uma franquia de moda, entre eles, está o de microfranquia home office. Este formato permite que a franqueada trabalhe em seu lar por até 10 meses, até que consiga se capitalizar para inaugurar uma unidade física e aumentar os lucros.

Investimento inicial: a partir de R$120 mil

Faturamento médio mensal: R$90 mil

Prazo de retorno: 9 a 15 meses

Maria Açaí

Fundada em Santa Catarina, a marca é referência em açaí artesanal e já conta com mais de 70 lojas. Oferece formatos express para expansão.

Investimento inicial: R$ 110 mil

R$ 110 mil Faturamento médio mensal: R$ 45 mil

R$ 45 mil Prazo de retorno: a partir de 12 meses

Mikro Market

A Mikro Market é a franquia de maior faturamento médio no segmento de mercado de conveniência autônomo. Fundada em 2021 estreou no segmento do franchising no fim de 2023 e já conta com cerca de 300 unidades.

Investimento inicial: a partir de R$ 60 mil

a partir de R$ 60 mil Faturamento médio mensal: R$ 25 mil

R$ 25 mil Prazo de retorno: a partir de 6 meses

Norah Acessórios

Rede pernambucana de bijuterias e acessórios com 12 lojas (quatro no estado de São Paulo e oito em Pernambuco). Tem como diferencial o valor acessível das peças ofertadas, que são repostas semanalmente, levando ao consumidor novidades de forma recorrente. Oferece três formatos de negócios, dentre eles uma micro franquia. Acaba de inaugurar sua primeira loja no interior de São Paulo, em Jundiaí, abrindo a expansão para cidades do interior.

Investimento inicial: R$ 96 mil (quiosque), com taxa de franquia, instalações e estoque inicial a R$ 196 mil (loja em shopping).

R$ 96 mil (quiosque), com taxa de franquia, instalações e estoque inicial a R$ 196 mil (loja em shopping). Faturamento médio mensal: entre R$ 80 mil e R$ 100 mil

entre R$ 80 mil e R$ 100 mil Prazo de retorno: até 12 meses

Peggô Market

Rede de mercados autônomos com 350 unidades em 17 estados. Modelo simples, baixo investimento e operação tecnológica.

Investimento inicial: R$ 55 mil

R$ 55 mil Faturamento médio mensal: R$ 20 mil

R$ 20 mil Prazo de retorno: 8 a 12 meses

Porto do Sabor

Rede carioca de alimentação saudável com cardápio de sucos, açaí e sanduíches naturais. O modelo container otimiza custos e espaço.

Investimento inicial: R$ 135 mil

R$ 135 mil Faturamento médio mensal: R$ 40 mil

R$ 40 mil Prazo de retorno: 28 a 36 meses

Santa Carga

Rede de totens de recarga e Wi-Fi marketing com 1.000 unidades no país. O franqueado gerencia os pontos de instalação e os anúncios veiculados.

Investimento inicial: R$ 19,9 mil

R$ 19,9 mil Faturamento médio mensal: R$ 8,3 mil

R$ 8,3 mil Prazo de retorno: a partir de 8 meses

SorriaMed

Rede de clínicas odontológicas com 20 anos de experiência e mais de 120 mil pacientes atendidos. Começou no franchising em 2024.

Investimento inicial: R$ 120 mil

Faturamento médio mensal: R$ 400 mil

Prazo de retorno: 18 meses

Sobre a SorriaMed, leia: Este dentista usou R$ 7 mil que ganhou como garçom para abrir um negócio — hoje fatura R$ 15 milhões

YES! Idiomas

Com mais de 50 anos de história e 200 escolas, a YES! integra o Grupo BDC e oferece modelos compactos e de alta rentabilidade.

Investimento inicial: R$ 30 mil

R$ 30 mil Faturamento médio mensal: R$ 40 mil

R$ 40 mil Prazo de retorno: 18 a 24 meses

Vinho24h

Rede de adegas autônomas para condomínios, com operação 24h e gestão remota. Cada adega comporta 90 garrafas e veicula anúncios digitais.