Por que a Tesla vendeu apenas um carro em janeiro na Coreia do Sul?

A Tesla, do bilionário sul-africano Elon Musk, vendeu apenas um veículo elétrico na Coreia do Sul em janeiro,. Especialistas apontam que preocupações com segurança, preço e falta de infraestrutura de carregamento pesam sobre os consumidores neste momento.

A venda de um único SUV Model Y da empresa foi o pior registro mensal da companhia no país desde julho de 2022, quando a fabricante de automóveis sediada em Austin, Texas, não vendeu nenhum veículo.

Em relação a todos os fabricantes de automóveis, o número de novos veículos elétricos registrados na Coreia do Sul caiu 80% em janeiro em relação a dezembro, mostram dados da empresa de pesquisa sul-coreana, Carisyou.

Mercado menos aquecido

Os fabricantes de automóveis estão enfrentando uma falta de entusiasmo por veículos elétricos na Coreia do Sul à medida que taxas de juros mais altas e inflação levam os consumidores a controlar os gastos. Preocupações com incêndios em baterias e escassez de carregadores também estão diminuindo o apetite pelos carros elétricos. A única venda da Tesla em janeiro marca uma mudança significativa para a marca, já que seu Model Y fabricado na China foi um dos mais vendidos no ano passado.

"A maioria dos coreanos que queriam comprar carros da Tesla já comprou um", disse Lee Hang-Koo, chefe do Instituto de Tecnologia de Convergência Automotiva de Jeonbuk à Fortune. "Algumas pessoas não gostam da Tesla também porque descobriram que alguns deles são feitos na China [rival histórico da Coreia da Sul] e ficam preocupados com a qualidade de sua fabricação ", completou.