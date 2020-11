Por que a Tesla já vale mais do que GM, Ford e Toyota juntas

Na centenária indústria automotiva, é a novata Tesla que está ganhando cada vez mais holofotes. A companhia fundada pelo bilionário Elon Musk alcançou valor de mercado de aproximadamente 500 bilhões de dólares, ultrapassando, de longe, as principais montadoras do mundo, como Toyota, Volkswagen, General Motors e Ford.

O feito se deve principalmente à forte valorização que a Tesla registrou nos últimos dias, após o anúncio da sua entrada, em dezembro, no S&P 500, principal índice do mercado de ações dos Estados Unidos. Com isso, fundos de investimentos serão obrigados a comprar bilhões de dólares de seus papéis.

Neste ano, as ações da Tesla valorizaram mais de 500%, inclusive tornando Musk a segunda pessoa mais rica do mundo, deixando para trás Bill Gates.

Por um bom tempo, a Tesla atingiu os requisitos mínimos necessários para ser incluída no S&P 500, entretanto, a sua inclusão foi adiada. Agora, a montadora vale cinco vezes mais do que as tradicionais americanas GM e Ford juntas.

No entanto, a montadora de carros 100% elétricos não vende, nem de perto, o que as maiores do mundo comercializam todos os anos. Toyota vende cerca de 10 milhões de unidades anualmente, assim como a Volkswagen. GM vende 7 milhões. Neste mar de gigantes, a Tesla emplacou apenas 367.000 veículos em 2019.

Segundo especialistas, a montadora do Vale do Silício tem como trunfo a reputação de “primeira” grande montadora 100% elétrica do mundo, enquanto as outras correm para eletrificar seu portfólio.

Por outro lado, analistas alertam para a velocidade com que outras gigantes da indústria estão investindo na área. A GM, por exemplo, vem fazendo inúmeros movimentos neste sentido. A Ford também.

Neste cenário, é possível que as tradicionais montadoras “a combustão” se transformem e a liderança absoluta da Tesla — ao menos em valor de mercado — mude de mãos.