Dia dos Namorados: estas 6 dicas vão ajudar sua empresa a vender mais na data

O Dia dos Namorados está se aproximando. Neste ano, a data — uma das mais aguardadas pelo varejo nacional — também virá acompanhada de um feriado. O cenário colabora para que pequenos e médios negócios elaborem estratégias de vendas com foco em ampliarem suas receitas. Aproveitando o "boom" sazonal causado por datas como Dia das Mães, Natal e Black Friday, o Dia das Namorados 2023 é também uma oportunidade para varejistas ampliarem sua presença digital.

Entre as pequenas empresas, a relevância das datas comemorativas do calendário se traduzem em números. No Dia das Mães de 2023, por exemplo, as PMEs movimentaram R$189,5 milhões apenas no e-commerce, segundo pesquisa Nuvemshop. Já o Dia dos Namorados também segue em ascensão, tendo movimentado R$6,5 bilhões para o comércio em 2022, de acordo com relatório da All in em parceria com ClearSale e Geotrust. Para 2023, as expectativas continuam positivas.

Pensando em aproveitar essa época do ano da melhor maneira possível, alavancando as vendas, Elisandra Blank, consultora oficial do Mercado Livre, principal marketplace da América Latina com mais de 3 milhões de vendedores, selecionou seis dicas para ajudar os empreendedores a alavancar as vendas na data. Confira abaixo:

Como vender mais no Dia dos Namorados

Escolha sua principal aposta

A consultora ressalta que o primeiro passo é se programar. “Além de definir os produtos que serão vendidos, é preciso se preparar e ter um estoque mínimo para as vendas", diz. Segundo a consultora, para apostas mais certeiras, uma ótima dica é ficar de olho nas tendências de produtos mais buscados na plataforma. "É importante apostar em um produto único ou então montar um kit com itens correlacionados que agreguem valor à oferta, ou a sua marca, como por exemplo, ao invés de vender somente um par de brincos, ter também como mais uma opção um conjunto unindo colar e pulseira a oferta”.

2. Chame a atenção

Para a especialista, é preciso pensar em como atrair os clientes para o produto de forma visual. "Dedique tempo para produzir opções de imagens que vão te ajudar na divulgação”, diz a consultora. Um exemplo está na inserção de fotos nos anúncios online de produtos. A indicação é apostar em uma câmera boa e locais bem iluminados. "É preciso mostrar corretamente o produto a ser vendido e ressaltar os seus diferenciais, independente do canal de venda escolhido”, recomenda.

3. Pense em marketing de conteúdo

É preciso analisar os hábitos de consumo dos potenciais clientes e preparar-se para atendê-los. Um exemplo disso é que os consumidores costumam ir atrás de presentes em média duas semanas antes para celebrar o dia com seus pares. Por isso, a consultora dá a dica: "Em 2023, vale lembrar que a data ocorre próxima ao feriado de Corpus Christi, e cairá em uma segunda-feira. Se programe para começar a anunciar entre 10 e 15 dias de antecedência da data.

"Quem não é visto, não é lembrado" conclui.

4. Considere a experiência de compra

Desde a embalagem adequada para proteger o item até o momento em que o cliente a abre, é preciso avaliar a jornada e saber qual a experiência quer oferecer. “Aqui vai uma provocação: é possível adicionar um diferencial ao seu pedido? Não precisa ser algo grande ou que demande muito investimento, prejudicando sua operação e seus ganhos. Para cativar o cliente, detalhes fazem a diferença. Uma embalagem personalizada, um bilhetinho com frases de filmes românticos ou até uma cartinha personalizada agradecendo a compra, costumam conquistar a simpatia dos clientes”, diz a consultora do Mercado Livre.

5. Aproveite a data para fidelizar clientes

A dica é mostrar aos consumidores que a sua loja pode oferecer exatamente o que precisam em diversas ocasiões ao longo do ano. ”Aproveite o Dia dos Namorados para dar um up nas vendas e gerar relacionamento e recompra em próximas datas comemorativas. O ideal é formar uma base de contatos de clientes que compraram e todos os meses mandar uma promoção ou lista de produtos disponíveis”, diz.

6. Tenha planos para atender pedidos de última hora

As compras de última hora são um clássico hábito do consumidor brasileiro. Por isso, a dica da consultora é ter sempre um plano desenhado para atender os pedidos realizados perto do dia 12 de junho. “Defina, por exemplo, se, por questões logísticas, nos dias que antecedem a data, você atenderá somente os clientes da sua cidade ou estado e em quanto tempo consegue completar a entrega".

“Não esqueça que o Dia dos Namorados esse ano acontecerá logo após um feriado. É preciso se organizar com a transportadora ou com a empresa que fará a entrega para que o prazo seja cumprido e o cliente receba o produto antes da data comemorativa”, diz.

Os empreendedores que têm seus negócios no e-commerce do Mercado Livre, por exemplo, podem contar com o Mercado Envios Full, em que os produtos já ficam armazenados nos centros de distribuição e 70% das entregas são feitas em até 24h. São mais de 100 cidades com entregas no mesmo dia, 2,1 mil municípios com entrega em até um dia e 4,7 mil cidades com entregas em até dois dias.”, explica a consultora.