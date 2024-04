PMEs digitais faturam R$ 945 milhões no primeiro trimestre

Nos três primeiros meses do ano, as PMEs online movimentaram R$ 945 milhões, crescimento de 23% na comparação com o mesmo período de 2023, quando alcançaram um total de R$ 703 milhões. É o que aponta levantamento realizado pela plataforma para criação de lojas online Nuvemshop.

“As datas comerciais do primeiro trimestre, como o Carnaval, a Semana do Consumidor e a Páscoa, foram grandes oportunidades para movimentar o varejo em um período que não é o mais forte em todos os segmentos”, diz Marcela Orlandi, gerente sênior de Sucesso do Cliente da Nuvemshop.

Na análise foram consideradas as vendas realizadas de 1 de janeiro a 31 de março de 2023 e 2024 da base de lojistas brasileiros da Nuvemshop.

Quais segmentos mais cresceram

No Brasil, o total de produtos vendidos foi de 15 milhões, 16% a mais que o registrado em 2023. Os segmentos que mais se destacaram foram:

Moda (R$ 303,5 milhões)

Saúde & Beleza (R$ 83 milhões)

Acessórios (R$ 62 milhões)

Quais estados mais venderam

O ranking dos três estados que mais venderam no período é composto por:

São Paulo (R$ 444 milhões)

Minas Gerais (R$ 89 milhões)

Santa Catarina (R$ 78 milhões)

Já em relação aos meios de pagamento, o PIX quase representa a metade de todas as compras efetuadas, atingindo 44% do total. Ele ficou atrás apenas do cartão de crédito, que representa 46% dos pedidos pagos.