Pfizer vê lucro multiplicar por seis com vendas de vacina contra covid-19

A Pfizer informou que teve lucro líquido de US$ 8,15 bilhões no terceiro trimestre, um avanço ante o lucro de US$ 1,469 bilhão de igual período de 2020. O lucro por ação ajustado ficou em US$ 1,34, de US$ 0,59 anteriormente e acima da previsão de US$ 1,08 dos analistas ouvidos pelo FactSet.

A receita da empresa avançou a US$ 24,094 bilhões, alta de 134% na comparação anual. A Pfizer teve um grande aumento na sua receita com o segmento de vacinas, a US$ 14,583 bilhões, de US$ 1,717 bilhão no terceiro trimestre do ano passado.

A empresa é uma das produtoras globais de imunizantes contra a covid-19. A companhia ainda revisou para cima sua previsão para receita em todo o ano atual. Agora, ela projeta entre US$ 81 e US$ 82 bilhões, quando anteriormente esperava entre US$ 78 e US$ 80 bilhões.

A expectativa para o lucro por ação ajustado também subiu, de entre US$ 3,95 e US$ 4,05 anteriormente a entre US$ 4,13 e US$ 4,18 agora.