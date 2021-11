Petz tem lucro líquido de R$ 26,6 milhões no 3º trimestre

A Petz teve lucro líquido de 26,6 milhões de reais no terceiro trimestre, alta de 56,1% ante o mesmo período de 2020, em desempenho ajudado em parte por expansão de receitas, segundo dados divulgados na noite de segunda-feira.

A companhia reportou aumento de 42,5% na receita bruta total, para 641,6 milhões de reais, sendo que a receita bruta digital avançou 73,2%, para 198,8 milhões de reais.

O resultado medido pelo Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado somou 67,2 milhões de reais, alta de 43,4% ano a ano.

A Petz também divulgou projeção de abertura de 50 lojas em 2022, após terminar o terceiro trimestre com 153 unidades, sendo 10 inaugurações apenas no período de julho a setembro.

"Dada a consistência dos retornos obtidos nas lojas das mais diversas cidades e regiões do país, a companhia reavaliou seu plano de expansão para 2022, haja vista a oportunidade de continuar a consolidar sua posição no segmento 'pet' no Brasil", afirmou a empresa em fato relevante ao mercado.