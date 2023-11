Com itens personalizados, Tramontina usa expertise para aproveitar alta dos presentes de fim de ano

Com crescimento anual acima dos 10%, o mercado de produtos personalizados tem se mantido aquecido durante o ano todo, já que são uma valiosa estratégia de marketing em eventos e ações promocionais. Mas esta época é, sem dúvida, o auge do setor, com empresas de todo o Brasil buscando seus presentes corporativos de fim de ano.

Na Tramontina Personaliza, braço de customização da empresa, a demanda aumentou bastante em 2023. Segundo Luiz Pedro Bavaresco, gerente de vendas Personaliza, a estruturação do setor nos últimos anos e a grande expertise no ramo fazem com que a procura seja absorvida sem impacto nos prazos.

Com mais de 10 mil opções de itens personalizáveis e cerca de 22 mil produtos no portfólio, a companhia é uma das maiores do país no segmento – e com uma operação que garante agilidade de produção e entrega, fatores decisivos para os clientes.

Em entrevista, Bavaresco fala sobre esses e outros grandes diferenciais dos personalizáveis Tramontina, as práticas sustentáveis da companhia e como acertar na escolha do brinde conforme os objetivos estratégicos de cada campanha.

Como estão os pedidos de presentes corporativos de fim de ano na Tramontina Personaliza? Ainda dá tempo de encomendar?

Temos estrutura para atender todos os clientes o ano inteiro. O portfólio da empresa inclui itens variados para cozinha, como tábuas de corte e talheres, além de eletroportáteis, porcelanas e ferramentas. São mais de 10 mil itens passíveis de personalização com logotipos, nomes ou mensagens, tornando os brindes únicos e exclusivos. A demanda para este final de ano está bem acelerada, pois os produtos da Tramontina têm um valor percebido maior. Os tempos para os novos pedidos a partir de dezembro serão avaliados conforme cada demanda.

Como a companhia consegue garantir agilidade e garantia de entrega diante do aumento do volume de produção nesta época do ano?

Tramontina Personaliza tem experiência de muitos anos no mercado de personalização. Nos últimos 15, montamos estruturas dedicadas a esse segmento e, com isso, conseguimos atender conforme a necessidade de cada cliente. Independentemente do tamanho do pedido, entregamos o que prometemos, pois sabemos que o cliente depositou a confiança na Tramontina, por ser uma empresa estruturada.

Que tipo de brinde está disponível no catálogo 2023 da Tramontina Personaliza?

Iniciamos o ano de 2023 com um lindo e atrativo catálogo de produtos, que disponibilizamos impresso e também digital (acesse aqui). Nele, contemplamos panelas e frigideiras de inox e alumínio, facas, talheres, utensílios, potes de inox e plásticos, tábuas para corte, produtos para jardim, porcelanas, Guru e ferramentas. Temos produtos de R$ 5 a R$ 5 mil. O cliente certamente encontrará na Tramontina o produto ideal, valorizando a sua empresa.

Todos os produtos da marca são personalizáveis?

A Tramontina é uma empresa brasileira de 112 anos com um grande portfólio de produtos. Sempre que desenvolvemos um novo produto, procuramos encontrar uma forma de personalizá-lo (conheça aqui os tipos de personalização) para oferecer aos nossos clientes. Desta forma, conseguimos ter aproximadamente 10 mil produtos para esse gigantesco mercado de brindes e ações promocionais.

Quais são os grandes diferenciais dos produtos Tramontina Personaliza?

Quem escolhe produtos da Tramontina certamente reconhece e valoriza: o prazo de entrega, a variedade dos itens, o custo-benefício, a qualidade e o serviço de acompanhamento desde a negociação até a entrega do pedido.

Presentear com produtos para casa é sempre uma boa escolha, que agrada a todos?

A linha de produtos da Tramontina é voltada para casa e para a jardinagem. Quem recebe um Kit de churrasco, por exemplo, com certeza vai adorar. Ele será usado em vários momentos com a família e os amigos. Procuramos sempre oferecer várias opções de produtos dentro do ticket e do público-alvo da campanha. Desta maneira, podemos afirmar que as campanhas sempre são um sucesso. Temos inúmeros clientes que compram ano após ano conosco.

A que seus clientes devem ficar atentos para selecionar o presente adequado? Que orientação você daria nesse sentido para não errar na escolha?

Geralmente, as empresas já passam um briefing bem adequado para a Tramontina. Juntos, analisamos o que é possível personalizar no produto e na embalagem. Após as simulações e os ajustes, já vamos ter uma ideia do sucesso da campanha. A dica que sempre damos aos clientes é escolher um produto desejado. Não fazer uma campanha pensando só no preço do produto, e sim uma campanha assertiva que valoriza o produto e ambas as marcas.

Como se dá o pós-venda desses produtos?

A Tramontina tem uma estrutura de suporte, pós-venda, em nível nacional para atender todos os produtos.

Cada vez mais as corporações têm como critério de compra fatores como sustentabilidade e responsabilidade social. Como a empresa lida com essas questões?

As práticas sustentáveis já fazem parte da história da marca desde a sua criação e ganham força e escala com o tempo. Hoje, mantemos o Comitê ESG e o projeto Tramontina Transforma, que une todas as frentes de sustentabilidade da empresa. O compromisso da Tramontina com o meio ambiente e com as pessoas passa pelo olhar sistêmico e por ações integradas, que vão desde a escolha de fornecedores e de métodos produtivos responsáveis até seu senso de comunidade e atuação em conjunto com organizações comprometidas com a construção de um mundo melhor. A Tramontina tem em sua essência a preocupação em contribuir com a preservação dos recursos naturais e com a qualidade de vida das pessoas, com foco em fazer bonito, fazer correto e fazer bem-feito. Estas são as diretrizes de sustentabilidade corporativas.

Como você enxerga o mercado de brindes personalizados hoje?

O mercado de brindes personalizados está em alta, pois as empresas querem agradar ainda mais seus funcionários, clientes e fornecedores. O mercado cresce, em média, 10% ao ano. Os clientes querem valorizar a sua marca e associar-se a outras marcas reconhecidas e desejadas. A Tramontina é uma marca que tem ótimos produtos e os consumidores gostam de receber. Isso tem uma relevância muito grande no planejamento estratégico de cada empresa.

Para conhecer as opções oferecidas pela Tramontina Personaliza, acesse o site global.tramontina.com/personaliza e faça o download do catálogo.