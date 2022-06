PayPal: o esforço para combater as fraudes em pagamentos de e‐commerce

De acordo com a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm), em 2010 existiam no Brasil 18 mil lojas online. A sétima edição da pesquisa “Perfil do E‐commerce Brasileiro”, realizada pela plataforma de dados BigDataCorp em parceria com o PayPal, divulgada em setembro, apontou que hoje são quase 1,6 milhão de lojas online no país.

De 2020 para cá houve um crescimento de 22% – induzido pela chegada de pequenos e médios empreendedores, que viram no comércio eletrônico uma alternativa para sobreviver à pandemia. As vendas online devem superar os R$ 110 bilhões verificados pelo relatório Webshoppers da Ebit/Nielsen no ano passado, sobretudo graças ao impulso deste período de Black Friday e Natal.

Em épocas de comércio aquecido como esta, se faz necessário tomar mais cuidado com as fraudes nos pagamentos eletrônicos – estima‐se que elas causem prejuízos superiores a US$ 4 trilhões à economia mundial a cada ano.

É por isso que o PayPal, maior plataforma de pagamentos eletrônicos do mundo e com 6 milhões de clientes no Brasil, mantém protocolos e investe constantemente em tecnologias de proteção antifraude.

A pesquisa online Ipsos MORI PayPal Insights 2018 em 31 países apontou que 50% dos entrevistados consideraram o PayPal como o método de pagamento internacional mais confiável.

Proteção ao comprador e ao vendedor

Ao permitir o pagamento em 100 moedas diferentes e aceitar diversas formas de pagamento, o PayPal prioriza ações para prevenir fraudes, com um duplo objetivo: proteger quem compra e também quem vende por meio da tecnologia do machine learning (ou “aprendizado da máquina”, numa tradução livre).

O machine learning é uma vertente da inteligência artificial que permite a determinado equipamento ou tecnologia analisar dados e tomar decisões automatizadas com base em um raciocínio que lembra o pensamento humano.

Isso se dá graças ao intenso cruzamento de dados, que gera padrões a ser identificados pela máquina que, por sua vez, é capaz de realizar tarefas específicas, mesmo que não tenha sido programada para isso.

Ao mesmo tempo, o PayPal oferece soluções como relatórios, análises e ferramentas de gerenciamento de caixa, que simplificam as operações.

Ou seja, além de combater fraudes em pagamentos, o PayPal ajuda as empresas a competir, crescer e prosperar, já que, conforme a tecnologia avança, a maneira como as pessoas fazem compras também evolui.

Proteção e mais negócios

O programa de proteção ao vendedor do PayPal ajuda as empresas vendedoras a gerenciar riscos e a se protegerem em casos de estornos e cancelamentos de compras desde que nesse processo estejam cumpridos os requisitos do programa. Ele pode ser aplicado, por exemplo, quando um comprador abre uma disputa com o vendedor, cancelando uma compra sem justificativa aparente ou quando um pagamento parcelado é cancelado pelo emissor do cartão do comprador.

Nesse caso, assim que a empresa enviar as informações à plataforma, o PayPal analisará o caso e, se considerar que a transação é elegível ao Programa de Proteção ao Vendedor, poderá liberar o valor em disputa.

Com base em informações colhidas em bilhões de transações anuais em sua plataforma feitas em 200 mercados, nos quais operam 360 milhões de usuários ativos e 27 milhões de vendedores, o PayPal monitora e combate as fraudes por meio de filtros de proteção e gerencia o risco de estornos. Ou seja, essa combinação única de dados, modelos e ferramentas permite que as transações legítimas sejam aprovadas com mais frequência e mais rapidamente. Assim, o PayPal ajuda a acelerar as vendas e cumpre sua missão de democratizar os negócios.