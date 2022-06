Conheça o shopping que criou o primeiro lab de conteúdo in-house

Presente em Curitiba e comemorando nove anos de atuação em 2022, o Shopping Pátio Batel se consolida como o único shopping de luxo da Região Sul do Brasil. Sua operação soma quase 190 estabelecimentos, sendo 65 marcas exclusivas na região. Marcas como Gucci, Louis Vuitton, Tiffany, Valentino, Salvatore Ferragamo, Prada, Dolce & Gabbana, além das principais marcas inseridas na moda nacional.

Tornar a comunicação ágil e humanizada é um desafio que inúmeras marcas ao redor do mundo enfrentam. E quando existe a necessidade de centenas de marcas dentro de um shopping comunicarem tudo que acontece em tempo real, esse desafio pode ser ainda maior. Pensando nisso, o Pátio Batel encontrou a solução: criar seu próprio hub de conteúdo ali mesmo, onde tudo acontece.

O Content Lab, espaço para criação e produção de conteúdo dentro do Pátio Batel, chegou com o objetivo de desenvolver conteúdos autorais e estratégicos para as redes sociais, proporcionando experiências visuais por meio da criatividade com uma identidade singular.

“O conceito do Pátio Content Lab foi desenvolvido para atender uma demanda de criação de conteúdos autênticos e instantâneos, além de ser um formato que nos diferencia e nos destaca de todos os shopping centers do Brasil. Contar com estúdio próprio in-house destaca o pioneirismo do Pátio Batel em tornar a sua marca ainda mais atraente no meio digital”, diz Fernando Bonamico, superintendente do Pátio Batel.

Conteúdo alinhado com a expectativa dos clientes

O Pátio Batel acompanha a transformação da comunicação, partindo do entendimento sobre o que as pessoas estão conversando no mundo digital, mapeando todas as oportunidades presentes nas lojas e transitando pela produção de conteúdo com formatos dinâmicos que gerem engajamento.

“Acreditamos muito no Pátio Content Lab e por isso fizemos acontecer em tempo recorde. É o sonho profissional de todos que trabalham com comunicação digital e está sendo uma realização para os que fazem parte do projeto. Temos uma equipe exclusiva com os equipamentos mais avançados, além de um espaço moderno em formato studio que poderá ser customizado de acordo com cada produção. Vamos ganhar agilidade e, principalmente, criar material mais humanizado e em tempo real. Reforçamos a nossa marca como um centro de descobertas de tendências, criando conteúdos que realmente as pessoas querem ver nas redes sociais”, comenta Henrique Kuntzler, head de marketing e relacionamento do Shopping Pátio Batel.

A demanda por gerar conteúdo diferenciado é latente no Brasil. Segundo a Statista, empresa alemã especializada em dados de mercado e consumidores, 40% dos consumidores brasileiros afirmam que o principal impulsionador na decisão de compra é o influenciador. Já na China, são 35% dos consumidores e, nos EUA, apenas 10%.

Equipe especializada

Com uma equipe exclusiva especializada em estratégias para redes sociais, o estúdio tem equipamentos avançados e uma estrutura que permite a produção de um grande volume de material audiovisual, garantindo mais agilidade para mostrar o que acontece no shopping.

Parceria com agência

A agência responsável pela conta do shopping é o Grupo GPAC, um dos principais grupos independentes de comunicação do Brasil, que, partindo de uma demanda do Pátio Batel em garantir uma comunicação inovadora e mais próxima do cliente, lapidou essa ideia como uma oportunidade de agir de maneira rápida e eficiente para captar material atraente e compartilhável.

O desenvolvimento do espaço

Localizado no piso L3, o espaço foi desenhado pela arquiteta Bárbara Cassou, do escritório de arquitetura Retail Design Lab, especializado em arquitetura e design para varejo. Bárbara, que já trabalhou com marcas como Carolina Herrera, veio de Barcelona para dar vida ao projeto.

O espaço também conta com a parceria da Artefacto, que tem em seu DNA desenvolver produtos feitos a mão, oferece itens contemporâneos e 100% patenteados, atingindo o mesmo público do Pátio Batel, sendo assim uma oportunidade para a marca estar presente nesse espaço que será frequentado por muitos convidados relevantes e será cenário para diversos conteúdos do shopping.

A decoração e o mobiliário contam ainda com a parceria de luminárias Plano de Luz, tapetes da Botteh e uma obra de arte cedida pela galeria Simões de Assis. A peça foi criada pelo artista André Azevedo em 2018 e se trata de uma macrocélula acrílica sobre tela com recorte e costura. Do lado de fora há uma tela que reproduz os conteúdos desenvolvidos pelo Content Lab.

Todo o conjunto de elementos do Pátio Content Lab destaca no espaço uma relação direta entre comunicação, design, arte e moda. Com essa iniciativa, o Shopping Pátio Batel se consolida como referência em produção de conteúdo digital, sendo pioneiro em inovação e criatividade em seu segmento.