Palco Mundo do Rock in Rio Brasil 2022 será de aço Gerdau

A cantora que mais vezes subiu ao Palco Mundo na história do Rock in Rio Brasil, Ivete Sangalo foi a porta-voz de uma parceria inédita na história do festival. Em um evento realizado na cidade do Rio de Janeiro na manhã desta sexta-feira, a Gerdau e o Rock in Rio anunciaram detalhes do novo Palco Mundo para a edição de 2022.

A estrutura criada para a Cidade do Rock terá um visual imponente, ainda mais moderno, com quase 200 toneladas de aço. O material utilizado na cenografia de um dos maiores ícones do evento é, segundo a Gerdau, equivalente à fabricação de 200 carros.

Entenda como será o Palco Mundo

Com estrutura modular e com mais de 100 metros lineares de largura e uma altura proporcional a um edifício de dez andares, o palco será o maior do festival.

Para que o público não perca nenhum detalhe dos shows, ele terá 30 metros de altura e 104 metros de largura – a maior estrutura já feita desde a primeira edição, em 1985.

Outra novidade é que o palco será constituído por placas de aço com perfurações aparentes, que serão trabalhadas com iluminação cênica.

Coletiva de imprensa

Além de reunir jornalistas, influenciadores e convidados, Ivete Sangalo esteve ao lado do diretor-presidente (CEO) da Gerdau, Gustavo Werneck, da vice-presidente executiva do festival, Roberta Medina, e do CEO do Rock in Rio, Luis Justo.

Além de divulgar detalhes da estrutura do novo Palco Mundo, um show da artista foi transmitido por meio de redes sociais – e serviu para dar um gostinho de toda a emoção que as pessoas vão viver nesta que será a maior edição do Rock in Rio. A cantora baiana se apresentará no Palco Mundo no dia 11 de setembro, último dia do festival. Confira aqui a programação completa.

Uma escolha sustentável

A escolha da Gerdau como fornecedora do aço oficial do Rock in Rio e do aço para o Palco Mundo levou em conta aspectos de sustentabilidade e inovação.

Isso porque a Gerdau é a maior recicladora de sucata metálica da América Latina, o que torna o aço da empresa um produto com intensidade carbônica menor que a média do setor.

Além do aspecto ambiental, o processo de reciclagem inclui milhares de cooperativas e pessoas em sua cadeia de geração de renda. Do ponto de vista de inovação, o aço da Gerdau é um produto versátil, flexível e com características perfeitas para uma construção rápida, ágil, segura e com estética futurista.

A parceria com o festival vai ao encontro da grande transformação que a Gerdau vem passando nos últimos anos, buscando ser parte das soluções aos dilemas e desafios da sociedade.

“Estamos muito orgulhosos de levar o aço da Gerdau ao maior festival de música e entretenimento do planeta. O mesmo aço que gera milhares de empregos, recicla mais de 11 milhões de toneladas de sucata e proporciona soluções de mobilidade e construção dará palco para alguns dos maiores artistas do mundo, levando esperança e alegria para as milhares de pessoas que acompanham o festival”, afirma Gustavo Werneck, CEO da Gerdau. “Essa parceria com o Rock in Rio, que vai muito além do aço, unindo tecnologia e conhecimentos, reforça o processo de modernização e inovação pelo qual a Gerdau tem passado.”

O aço, vale lembrar, é um material 100% reciclável, que pode ser reutilizado infinitas vezes sem perder suas propriedades.

A reciclagem tem ainda efeitos positivos na mitigação das mudanças climáticas, uma vez que poupa recursos naturais, reduz o consumo de energia e as emissões de gases de efeito estufa.

Atualmente, a Gerdau, que tem 73% de sua produção oriunda da reciclagem de sucata metálica, possui uma das menores médias de emissão de gases de efeito estufa, de 0,90 t de CO₂e por tonelada de aço, o que representa aproximadamente a metade da média global de seu setor, de 1,89 t de CO₂e por tonelada de aço, segundo os dados de 2020 divulgados pela World Steel Association (worldsteel).

Em 2031, as emissões de carbono da companhia vão diminuir para 0,83 t de CO₂e por tonelada de aço. A empresa também assumiu a ambição de ser carbono neutro em 2050.

“O Rock in Rio, desde 1985, assume um compromisso com a sociedade: o de sermos agentes ativos na construção de um mundo melhor e levarmos isso conosco para qualquer lugar. Entendemos a nossa responsabilidade e o agente mobilizador que somos, por isso, queremos provocar a transformação de mentalidades e de comportamentos em toda a cadeia produtiva, também servindo de exemplo e inspiração para o público”, afirma Roberta Medina, vice-presidente executiva do Rock in Rio.

“No ano passado, lançamos nossas metas de sustentabilidade a serem cumpridas até 2030. Quando temos conosco uma empresa pioneira de reciclagem em seu mercado e que está alinhada ao nosso compromisso de melhoria contínua, ela contribui para uma concretização ainda mais rápida de nossos objetivos na construção de um mundo melhor”, completa a executiva.

