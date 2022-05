Segurança corporativa depende de uma internet de qualidade

Para muitos negócios, 1 minuto sem conexão significa arcar com prejuízos financeiros consideráveis. Contar com uma internet dedicada, segura e rápida pode, portanto, ser o diferencial para o sucesso ou fracasso de uma companhia.

“Uma internet de qualidade garante que a empresa tenha a melhor opção em termos de estabilidade e performance, permitindo que suas operações e negócios estejam sempre disponíveis a seus colaboradores e clientes. Uma empresa offline é uma empresa fadada a perder competitividade”, diz Ricardo Montanher, diretor de vendas B2B da Ligga Telecom.

A Ligga – antiga Copel Telecom –, atende a mais de 80 municípios do Paraná e, segundo a empresa, o número tende a aumentar, uma vez que 399 municípios do estado já possuem rede de fibra óptica da Ligga Telecom para uso corporativo e residencial.

Proteção de dados

As empresas que se preocupam em ter uma internet segura sabem que esse cuidado é fundamental para que mantenham seus dados – e de seus clientes – seguros. No Brasil, entre agosto de 2019 e o mesmo mês do ano seguinte, 96% das companhias alegaram ter sofrido um ataque cibernético, com impactos negativos a seus negócios.

A constatação faz parte do relatório The Rise of the Business-Aligned Security Executive, encomendado à Forrester Consulting pela Tenable, empresa de segurança da informação com mais de 800 líderes globais de negócios e de segurança cibernética, incluindo 59 entrevistados brasileiros.

Segundo a pesquisa, esses ataques tiveram efeitos prejudiciais como perda de produtividade (46%), roubo financeiro (33%) e roubo de dados de funcionários (32%).

“Garantir a proteção de dados, sejam eles relacionadas a clientes, vendas, faturamento ou planejamento estratégico é um cuidado essencial. Trata-se do bem mais valioso de uma companhia”, destaca Montanher.

Segundo ele, quando se usa uma internet dedicada, a empresa tem mais segurança para o envio e recebimento de informações e troca de dados que o dia a dia demanda. “Por isso, recomendamos sempre links de acesso dedicado, com serviços de mitigação de ataques cibernéticos e com endereço IP privado”, alerta o executivo da Ligga Telecom.

O link dedicado consiste em simetria de banda, oferecendo melhor usabilidade do serviço e maior estabilidade de conexão. Por meio dela, a corporação conta com um canal livre e particular para transmitir seus dados de forma bem mais ágil e segura.

Ter uma internet com IP fixo (estático) garante, ainda, outras vantagens, como a possibilidade de usar o próprio computador como servidor, caso a empresa queira criar um site.



A evolução das telecomunicações

Para garantir a seus clientes uma rede ampla, moderna e uma conexão exclusiva, a Ligga Telecom conta com uma rede de dados que permite um maior nível de controle e exclusividade, de forma que as informações corporativas sejam protegidas de acordo com os mais altos níveis de protocolos de comunicação.

“O nosso data center possui tripla redundância de energia, proteção contra incêndios, acessos monitorados ao ambiente e alta conectividade. Temos, ainda, produtos de cloud que têm facilidade de utilização, gestão online e intuitiva, trazendo segurança no armazenamento de dados”, destaca Montanher.