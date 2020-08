Palantir, do fundador do PayPal, fará IPO sem nunca ter dado lucro

A Palantir, empresa de coleta e análise de dados, co-fundada pelo empresário americano Peter Thiel, também co-fundador do PayPal, registrou no dia 6 de julho um pedido de IPO nos Estados Unidos.

Até então, a empresa é conhecida por seus trabalhos sigilosos, investimentos da Agência Central de Inteligência Americana e contratos com áreas do governo.

Por conta disso, inclusive, em 2014, o presidente-executivo Alex Karp afirmou que apresentar resultados públicos iria conta parte do trabalho dos clientes. Agora, com o anúncio do IPO, documentos foram revelados pelo site Techcrunch, após terem vazado no Vale do Silício.

Segundo eles, a empresa, que arrecadou mais de US$ 3 bilhões em financiamento e é avaliada por investidores do mercado privado em US$ 20 bilhões, não teve nenhum lucro desde que foi fundada em 2003.

A receita da Palantir em 2019 foi de US$ 742,5 milhões, quase 25% a mais que no ano anterior. Seu prejuízo líquido, porém, foi de US$ 580 milhões quase o mesmo de 2018. As despesas aumentaram 2% em 2019, para um pouco mais de US$ 1 bilhão.

Especialistas indicam que os investidores podem desanimar por acreditar que a receita da empresa estava mais próxima de US$1 bilhão pelo menos desde 2014.