Os 5 lançamentos de carros que vão movimentar o mercado em 2020

As incertezas acerca da pandemia não têm sido uma barreira para os lançamentos do mercado automotivo brasileiro. Além de modelos totalmente novos, apresentados pela primeira vez ao consumidor, atualizações – conhecidas como facelift – e novas gerações de carros emblemáticos vêm movimentando o mercado.

Segundo levantamento da consultoria automotiva Bright Consulting, as montadoras reservam cerca de 30 lançamentos para 2020.

Metade dessas novidades deve ser de SUVs, o segmento que mais cresce no mercado brasileiro.

Confira 5 lançamentos que devem movimentar o mercado:

Peugeot 208

O icônico compacto 208, da Peugeot, ainda não tem data definida para chegar ao mercado, a previsão é que venha nos próximos meses. Originalmente, estava previsto para ser lançado no segundo trimestre no país. A nova geração do modelo promete atualização de tecnologia embarcada. A dúvida reside na motorização.

Volkswagen Nivus

O primeiro lote do SUV coupé da Volkswagen esgotou em poucos minutos em sua pré-venda. De acordo com a montadora, o modelo não tem concorrente direto: vai ganhar market share de SUVs e até de sedãs. “Vamos inaugurar uma categoria”, disse Pablo Di Si, presidente do grupo, em entrevista à EXAME.

Fiat Strada

Após 20 anos entre os líderes da categoria de picapes de entrada, a Strada ganhou uma nova geração no mês passado. O lançamento é importante para garantir à Fiat rentabilidade em ano de pandemia. O modelo vendeu volume expressivo na primeira semana após o seu lançamento oficial.

Ford Territory

A Ford deve marcar território – literalmente – com a chegada às lojas do SUV Territory, que vai disputar mercado com um dos líderes absolutos do segmento, o Jeep Compass. A promessa é de robustez e as tecnologias mais avançadas disponíveis no grupo. Lembrando que a montadora inaugurou o segmento de SUVs no Brasil em meados do ano 2000, com o Ecosport – que liderou o mercado até a chegada do Renegade, 15 anos depois.

Chevrolet Tracker

O novo Tracker chegou ao mercado e rapidamente subiu no ranking dos 10 SUVs mais vendidos do país. O modelo reforça a estratégia da marca nas categorias de maior valor agregado: a montadora é líder nas vendas totais do mercado brasileiro há quatro anos consecutivos com o compacto de entrada Onix.