Conheça o Nivus, SUV coupé que será lançado nesta semana no Brasil

A Volkswagen vai lançar mundialmente, nesta semana, o SUV Nivus, a grande aposta da marca em 2020 para ampliar sua participação no rentável mercado de utilitários esportivos.

Desenvolvido por engenheiros brasileiros, o Nivus leva o termo “coupé” no nome, que geralmente designa modelos cujo vidro traseiro é levemente inclinado, uma marca dos carros esportivos. Segundo a montadora, o Nivus é um pouco de tudo: coupé, crossover e SUV.

“Não há concorrentes diretos para o Nivus. Seu estilo coupé é super premium e vai abocanhar market share de SUVs e até muitos sedãs. Vamos inaugurar uma categoria”, afirmou Pablo Di Si, presidente da Volkswagen para América Latina, em entrevista à EXAME.

A marca ainda não divulgou a faixa de preço do novo modelo, mas como ele está posicionado abaixo do T-Cross, SUV lançado pela Volkswagen há um ano, o mercado estima que o Nivus deva custar entre 80.000 e 100.000 reais, na versão mais cara.

O lançamento da Volks será fabricado na unidade de São Bernardo do Campo, São Paulo. Será o primeiro modelo da montadora desenvolvido localmente a ser produzido e comercializado também no mercado europeu.

O seu motor – que além do design é a principal preocupação do brasileiro no momento da escolha de um carro – é o que a Volks tem chamado de “200 TSI”, que nada mais é do que o 1.0 turboalimentado, mais potente e com menos consumo.

Com três cilindros e injeção direta de combustível, o modelo promete entregar até 128 cavalos de potência. A transmissão é automática de seis marchas.

O novo sistema de entretenimento do carro, desenvolvido no Brasil, traz uma nova tela de alta definição, que promete um novo patamar de conectividade.

Di Si explica que a montadora tem feito, nos últimos anos, clínicas com os consumidores em diversas cidades brasileiras perguntando o que o consumidor queria para os novos carros da marca. “O sucesso do T-Cross é apenas uma prova de que estamos escutando os clientes.”