“O velho ditado ‘avô rico, pai nobre, filho pobre’ infelizmente é uma realidade”, diz CEO da Potenza

Ao longo de dois anos e meio de parceria com o BTG Pactual, a butique financeira Potenza Investimentos é o escritório que, em menos tempo, passou a se destacar entre os dez melhores escritórios de investimentos do BTG Best Performer Top 10, ranking anual elaborado pelo maior banco de investimentos da América Latina.

No período, se tornou modelo em excelência pelo atendimento prestado aos clientes, de acordo com a metodologia de avaliação Net Promoter Score (NPS), desenvolvida na Universidade Harvard.

Potenza Multi Family Office

A expansão segue em 2023 com uma nova área estratégica para o grupo: a Potenza Multi Family Office, unidade que tem como objetivo cuidar do planejamento patrimonial dos clientes que possuem liquidez superior a R$ 50 milhões.

Existe exceção para clientes que ainda não possuem esse valor investido, mas entendem a importância do Family Office na organização patrimonial para futuros eventos de liquidez e, pós-evento, para que a família esteja alinhada em relação à preservação dos ativos.

O objetivo do Multi Family Office é preservar o patrimônio construído pela família ao longo da vida, garantindo que as gerações passem por ele da forma mais simples e eficiente possível. Para isso, a unidade realiza análise minuciosa do patrimônio do cliente, nos âmbitos financeiro (analisando os investimentos no Brasil e Offshore), tributário, societário e sucessório. Todo o serviço é realizado através de uma metodologia própria e de uma forma totalmente personalizada de acordo com as necessidades de cada família.

“Nós identificamos com o dia a dia de nossos próprios clientes que há uma preocupação além de uma boa performance dos investimentos, que é otimizar a estrutura patrimonial, preparar a geração que irá sucedê-los e preservar esse patrimônio entre gerações”, diz Gabriel Rodrigues, CEO do Grupo Potenza.

“O velho ditado ‘avô rico, pai nobre, filho pobre’ infelizmente é uma realidade e estamos aqui para não deixar isso acontecer. As famílias não conseguem transferir a riqueza de forma segura, que é como deveria ser. Para prestar esse serviço de modo profissional é que lançamos a Potenza Multi Family Office”.

Escritório da família

Para liderar essa nova divisão, chegam ao Grupo Potenza dois profissionais com mais de dez anos de atuação nos mercados de Planejamento Patrimonial (Wealth Planning) e Family Office: Rafael Nelli, que fundou seu próprio Family Office e juntou-se à Potenza no final do ano passado, e Paulo Kimak, expert em planejamento patrimonial e ex-BTG Pactual.

No dia a dia, a equipe desse verdadeiro “escritório da família” irá buscar soluções para as demandas dos clientes em várias áreas, sejam elas jurídicas, patrimoniais, imobiliárias, investimentos, proteção patrimonial e outros produtos financeiros.

Por meio do contato com todos os integrantes da família para entender as necessidades e propósitos de cada um o trabalho é realizado baseado em princípios de governança familiar, para que sejam criadas regras claras que garantam ao patriarca ou à matriarca que o patrimônio se perpetuará e o legado seja mantido.

Segundo o head Comercial Rafael Bianchi, o Grupo Potenza tem clientes que seguem a máxima “não manter todos os ovos em um mesmo cesto”; ou seja, que possuem recursos aplicados em diferentes bancos e corretoras. Com esse serviço, o Potenza Multi Family Office passa a poder atender o cliente de maneira completa e totalmente independente, analisando os investimentos em outras instituições financeiras.

“Monitoramos de maneira global as contas dele no banco A, no banco B, no C e, dessa forma, temos uma visão total dos recursos dos clientes e detectamos se ele está exposto a risco em determinado tipo de ativo ou fundo de investimento”, diz Rafael Bianchi. “Conseguimos analisar todo o patrimônio familiar, de forma independente, desde investimentos a imóveis, empresas e outros ativos ilíquidos, como coleções de automóveis ou relógios raros”.

Modelo de cobrança

O modelo de cobrança para esse serviço – utilizado por 77% de grandes investidores nos EUA, segundo estudos internacionais citados por Gabriel Rodrigues – é baseado no pagamento de um percentual sobre o patrimônio ao ano. “Fazemos a devolução da receita de todos os produtos que nos paguem comissionamento, através de cashback diretamente na conta-corrente do cliente, dando total transparência ao serviço oferecido. Dessa forma, eu inibo qualquer possibilidade de conflito de interesses”.

O Grupo Potenza tem a meta de superar os R$ 4 bilhões de investimentos sob gestão no Multi Family Office no primeiro ano de atuação e, depois de 24 meses, chegar a buscar pelo menos R$ 10 bilhões. “Está no DNA da Potenza prestar esse serviço minucioso e especializado de analisar ponto por ponto e, assim, mitigar os riscos desnecessários”, diz o CEO Gabriel Rodrigues. “No fim do dia, queremos ter um relacionamento cada vez maior com nossos clientes”.