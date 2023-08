Conheça a iniciativa premiada pela ONU por levar eficiência energética a hospitais

Criado em 2020 pelo governo, o Programa de Eficiência Energética tem como objetivo promover o uso eficiente da energia em todos os setores da economia. No Grupo CPFL, o que era lei virou missão. Nos últimos cinco anos, a empresa investiu mais de R$ 520 milhões em projetos para combater o desperdício de energia elétrica. E só em 2021, medidas como a troca de equipamentos ineficientes, a realização de ações educacionais e regularizações geraram uma economia média de energia de 44.284 MWh/ano – o equivalente ao consumo de 88 mil residências.

Um dos programas de eficiência mais emblemáticos e impactantes da companhia é o CPFL e RGE nos Hospitais. Com investimento de mais de R$ 203 milhões, a iniciativa fundada em 2019 levou eficiência energética a mais de 340 hospitais públicos e filantrópicos por meio da instalação de usinas fotovoltaicas, substituição de lâmpadas por tecnologia LED, centrais de refrigeração e usinas de oxigênio.

Outra frente do programa são as ações sociais. Por meio do Instituto CPFL, são conduzidas ações para humanizar o atendimento de pacientes com a ajuda de jogos e atividades lúdicas, além da melhoria contínua da infraestrutura dos hospitais e apoio para a realização de pesquisas clínicas na área de oncologia. Você sabia que pode fazer doações pela sua conta de energia? Por fim, o programa tem um braço: esse tem sido apoiado pelos próprios clientes da CPFL, que podem fazer doações para hospitais por meio de uma doação na conta de energia. Reconhecimento internacional O compromisso público fez com que o programa CPFL e RGE nos Hospitais fosse reconhecido pela ONU, em 2021, como uma das SDG Good Practices, por suas práticas ligadas ao desenvolvimento dos 17 ODS da Organização das Nações Unidas.

No ano passado, o projeto recebeu ainda o Prêmio ECO Amcham ao ser considerado uma das principais ferramentas para avaliar boas práticas ESG corporativas.

UTI Domiciliar

Outro projeto de impacto da CPFL Energia é o UTI Domiciliar, que identificou só no Rio Grande do Sul 989 residências com a necessidade de equipamentos vitais, que não podem parar de jeito nenhum de funcionar.

Todos foram visitados por uma empresa parceira, que avaliou as condições necessárias para a instalação do melhor tipo de equipamento para a geração de energia própria.

Depois de um diagnóstico, e com laudos em mãos, a CPFL identificou as 150 famílias mais vulneráveis e com condições técnicas para receber um sistema fotovoltaico. Dentro desta perspectiva, os sistemas foram dimensionados para que os clientes beneficiados tivessem o total – ou grande parte – de seu consumo compensado pela geração fotovoltaica instalada.

O projeto prevê a instalação de dois tipos de sistema de geração fotovoltaica: um que contempla uma estrutura no telhado com a instalação de quatro placas solares; e outro, para residências que não possuem condições técnicas para instalação no telhado, que prevê a colocação de duas placas na estrutura de um poste.

Assim, a CPFL, que reúne mais de 10,2 milhões de clientes pelo Brasil, vem conseguindo avançar na agenda de projetos sociais, olhando para as necessidades de lares, escolas, indústrias, hospitais, zonas ruais, e todos os outros serviços que dependem de seu compromisso e da sua eficiência para funcionar.