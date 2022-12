O que levou Josué Alencar, da família fundadora da Coteminas, a apostar em travesseiros inteligentes

Integrante da terceira geração da família Alencar por trás do Grupo Coteminas, Josué Alencar vem apostando em travesseiros inteligentes como uma das novas frentes de negócios numa das principais empresas de cama, mesa e banho do país — dona das marcas Artex e Santista e da varejista MMartan.

Josué é filho de Josué Gomes, principal executivo da Coteminas e atualmente também presidente da Fiesp, a federação das indústrias de São Paulo. Além disso, é neto de José Alencar, fundador da Coteminas em 1967 e vice-presidente nas duas primeiras gestões de Luiz Inácio Lula da Silva na Presidência da República.

Quem está por trás do negócio

Aos 31 anos, Josué bate ponto na Coteminas e tem como uma das metas a geração de receitas com novos produtos no ramo de atuação da empresa de sua família, dona de um faturamento anual na casa de 2,2 bilhões de reais.

Atualmente, ele é o idealizador da Persono, um braço da Coteminas para tecnologias capazes de garantir uma boa "higiene do sono", jargão do setor às técnicas para um descanso mais proveitoso.

Ao longo dos últimos meses, Josué e um time de inovação na Coteminas se debruçaram sobre tecnologias como sensores de sono e aplicativos para chegar a um novo modelo de travesseiro inteligente.

O que mede o travesseiro inteligente

O resultado veio em setembro, com o lançamento do Artex Fits You, um travesseiro vendido pelo e-commerce da Artex e nas lojas da MMartan.

O miolo do travesseiro tem sensores cuja função é mandar sinais a um aplicativo compatível a celulares com sistemas Android e iOs e responsável por informar dados como:

Quantidade de horas de sono

Quanto tempo o usuário levou para cair no sono

Distúrbios de sono, tais como insônia e apneia

Nível de disposição ao acordar

A pretensão do Persono é de vender 150.000 travesseiros conectados nos próximos 12 meses por valores entre 100 e 499 reais.

“Como plano de negócios, queremos expandir cada vez mais o portfólio de produtos com a tecnologia Persono Sense, desde lançamentos premium como este com a Artex, até mais acessíveis, para fomentar cada vez mais o mercado do sono”, diz.

De onde veio a ideia

A ideia do travesseiro inteligente veio depois de uma pesquisa encomendada pela Coteminas ao Sesi, o serviço de apoio à indústria, com 4.000 pessoas sobre a percepção delas com o nível de sono. Algumas das constatações:

61,% acreditam que dormem bem

53,8% das pessoas afirmaram dormir entre 6h e 8h por noite

37,8% fazem parte do grupo que dorme apenas de 4h a 6h, quantidade não recomendada pela Sleep Foundation, que aconselha entre 7h e 9h para população adulta entre 18 e 64 anos

"Nós só podemos melhorar aquilo que conseguimos medir, e com o sono não é diferente. Até pouco tempo atrás, um indivíduo que dormia mal não tinha como ter consciência disso até que começasse a implicar em outros âmbitos da saúde", diz.

"Ainda hoje não é comum ter perguntas sobre o sono nas anamneses de pacientes. Queremos que cada vez mais pessoas prestem atenção na forma como dormem, com mais consciência sobre a importância do sono e a sua relação com diversos aspectos da saúde, monitorando-o para melhorar a sua qualidade, e consequentemente, melhorar também a sua qualidade de vida."

