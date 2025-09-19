Governo Federal deve investir R$ 23 bilhões em IA até 2028

Inteligência Artificial

Com marco legal em discussão, Brasil vive momento decisivo para transformar IA em vantagem competitiva

Publicado em 19 de setembro de 2025

O Brasil entrou de vez na corrida pela inteligência artificial. O Plano Brasileiro de Inteligência Artificial (PBIA) prevê R$ 23 bilhões em investimentos até 2028 para impulsionar a tecnologia em setores estratégicos como saúde, educação, segurança pública e agricultura. Paralelamente, o marco legal da IA avança no Congresso, estabelecendo regras para uso ético, transparente e responsável da tecnologia.

Especialistas apontam que esse é um momento crítico: os recursos e a regulação podem colocar o país em posição de destaque, mas sem lideranças preparadas, o risco é que o investimento se dilua em iniciativas pouco estratégicas.

Avanço exige preparo

Uma pesquisa da FGVcia mostra que 80% das empresas brasileiras utilizam IA generativa, mas em 75% dos casos o uso ainda é limitado. Ferramentas como Microsoft Copilot (40%), ChatGPT (32%) e Google Gemini (20%) lideram a lista. No uso individual, o Brasil também se destaca: 54% dos brasileiros utilizaram IA generativa em 2024, acima da média global de 48%, segundo pesquisa da Ipsos em parceria com o Google

E com a tecnologia ganhando espaço, surge a necessidade de profissionais capazes de liderar projetos de IA dentro das empresas. Mais do que operar ferramentas, trata-se de transformar dados em estratégia de negócios.

É nesse contexto que a EXAME e Saint Paul criaram o Pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios da EXAME e Saint Paul. O programa é 100% online, com quatro encontros práticos que totalizam 3 horas de carga horária, e oferece certificado de participação. Mais do que uma introdução técnica, o curso mostra como aplicar IA em decisões de negócios, inovação e crescimento corporativo.

Veja, abaixo, os principais temas abordados:

  • Contextualização sobre o cenário atual da IA;
  • Principais ferramentas e conceitos relacionados à tecnologia;
  • Estudos de caso de empresas referências no uso da IA;
  • Principais formas de atuação do especialista em IA;
  • Como construir um plano de carreira prático.

Com linguagem prática e acessível, o curso foi pensado para profissionais de diferentes áreas que desejam dar os primeiros passos na IA aplicada aos negócios.

