Esta empresa mineira perdeu tudo num incêndio e mesmo assim cresceu 1.999%

Essa poderia ser mais uma história de um negócio interrompido por dificuldades financeiras e imprevistos, mas a chegada de um consultor mineiro mudou tudo.

Em 2023, um incêndio destruiu a fábrica da distribuidora Donatti Cosméticos, causando um prejuízo de R$ 3 milhões.

O fogo fez com que a empresa de Vespasiano, Minas Gerais, começasse do zero — meses depois de já ter iniciado um processo de reestruturação interna.

Os desafios eram múltiplos, mas a Donatti lidou com maestria: apostou em tecnologia e num cliente 'esquecido', e viu a receita ir de R$ 608.465 em 2023 para R$ 2,9 milhões em 2024.

O crescimento de 1.999% garantiu o 3° lugar na categoria Novatas do ranking EXAME Negócios em Expansão 2025.

Começando de novo (e de novo)

A empresa foi aberta oficialmente em 2023 como um 'spin-off' de outra operação de mesmo nome, focada em cosméticos. A Donatti "mais nova" aposta na venda de tratamentos capilares para salões de beleza.

Essa mudança coincide com a chegada de Leonardo Neves, empreendedor que há 16 anos trocou uma carreira no banco Itaú para empreender no varejo online.

“Quando entrei, não tinha um gerente na empresa nem RH”, diz ele. “Plantamos política de governança, trocamos contabilidade, contratamos pessoas”, diz Neves. O mineiro adquiriu as cotas de um sócio que estava para sair, parcelou o pagamento em cinco anos e virou CEO no início de 2023.

Neves enxergou um grande potencial de crescimento no mercado B2B. “Muitos concorrentes foram para o e-commerce, mas nós queríamos manter as nossas origens e, por isso, focamos no salão de beleza”, diz o mineiro.

A empresa trabalha com uma rede de distribuidores. Para crescer nesse canal, a Donatti passou a investir em tecnologia. Hoje, oferece crédito e uma plataforma para ajudar o distribuidor a escolher a melhor rota para escoar o produto em mãos.

O que vem por aí?

Agora, com mais de 50 colaboradores, a Donatti está focada em expandir a presença nacional.

A empresa está investindo fortemente em tecnologia para dar suporte aos distribuidores. Também está planejando implementar um modelo de franquias e a abertura de filiais em diferentes estados do Brasil.

“Nosso objetivo é continuar apoiando nossos distribuidores e salões de beleza a crescerem juntos. A medida que eles aumentam as vendas, nós também crescemos. O foco é fazer essa parceria funcionar de forma cada vez mais eficiente”, afirma Neves.

O que é o ranking Negócios em Expansão

O ranking EXAME Negócios em Expansão é uma iniciativa da EXAME e do BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME).

O objetivo é encontrar as empresas emergentes brasileiras com as maiores taxas de crescimento de receita operacional líquida ao longo de 12 meses.

Em 2025, a pesquisa avaliou as empresas que mais conseguiram expandir receitas ao longo de 2024. A análise considerou negócios com faturamento anual entre 2 milhões e 600 milhões de reais.

São 470 empresas que criam produtos e soluções inovadoras, conquistam mercados e empregam milhares de brasileiros. Conheça o hub do projeto, com os resultados completos do ranking e, também, a cobertura total do evento de lançamento da edição 2025.