O novo papel do CFO que está mudando a forma como empresas crescem e tomam decisões

O papel do diretor financeiro mudou de forma significativa na última década. Se antes a principal função do CFO estava ligada à contabilidade, à conformidade regulatória e à apresentação de resultados, hoje a posição se tornou central para a estratégia das empresas.

Cada vez mais, líderes financeiros participam diretamente da definição de crescimento, da avaliação de investimentos e da tomada de decisões que moldam o futuro das organizações.

Essa transformação acompanha uma mudança estrutural no mundo corporativo, em que dados, tecnologia e velocidade de decisão passaram a exigir um perfil mais estratégico da área financeira. O CFO moderno deixou de atuar apenas como responsável pelos números e passou a ocupar um papel ativo na construção dos resultados. As informações foram retiradas de Entrepreneur.

O CFO como parceiro estratégico do CEO

Uma das mudanças mais relevantes no papel do CFO está na proximidade com a liderança executiva. Hoje, diretores financeiros atuam cada vez mais como parceiros estratégicos dos CEOs na definição do rumo das empresas.

Segundo levantamento da consultoria Gartner com 251 diretores financeiros, líderes da área de finanças passaram a assumir responsabilidade direta ou compartilhada sobre áreas como estratégia corporativa, dados e analytics, fusões e aquisições e até processos de compras.

Nesse contexto, o CFO deixa de atuar apenas como guardião das finanças para se tornar um copiloto da liderança executiva. Enquanto o CEO define a visão e os objetivos estratégicos da organização, o diretor financeiro estrutura o modelo econômico capaz de sustentar essas ambições.

Para cumprir esse papel, o executivo precisa ampliar sua visão sobre o negócio, compreendendo não apenas números e relatórios financeiros, mas também dinâmica de mercado, posicionamento competitivo e funcionamento das áreas operacionais da empresa.

Fusões e aquisições entram no radar da liderança financeira

Outro campo que ganhou protagonismo no escopo do CFO é a condução de estratégias de crescimento por meio de fusões e aquisições.

Se antes esse processo era tratado principalmente como uma decisão estratégica da alta liderança, hoje muitos diretores financeiros assumem papel central na análise, estruturação e execução dessas operações.

Estudos da consultoria McKinsey mostram que empresas que realizam aquisições de forma consistente tendem a superar concorrentes em geração de valor para acionistas. Segundo a pesquisa, companhias que adotam uma estratégia programática de fusões e aquisições registram retorno adicional médio de 2,3 por cento ao ano.

Nesse cenário, o CFO participa de todas as etapas do processo. Isso inclui análise de riscos, avaliação de ativos, estruturação financeira do negócio e integração das empresas após a conclusão da transação.

O executivo financeiro também precisa equilibrar fatores estratégicos e financeiros durante as negociações, avaliando se o valor da operação está alinhado com o potencial de crescimento e geração de valor da companhia.

Dados em tempo real fortalecem a tomada de decisão

A transformação digital também redefiniu o papel das áreas financeiras. Hoje, a capacidade de gerar informações em tempo real se tornou um diferencial competitivo para as empresas.

Com acesso privilegiado a dados de toda a organização, os CFOs passaram a desempenhar um papel relevante na construção de uma cultura orientada por dados.

Isso exige a adoção de sistemas modernos capazes de oferecer informações financeiras com agilidade e precisão.

De acordo com um levantamento da APQC com 2.300 organizações, equipes financeiras de alto desempenho conseguem concluir o fechamento contábil mensal em cerca de 4,8 dias, enquanto a média das empresas leva aproximadamente 6,4 dias.

A velocidade no acesso às informações financeiras permite que executivos tomem decisões mais rápidas e respondam com maior agilidade às mudanças do mercado.

Ao acompanhar indicadores financeiros em bases mais frequentes, as empresas ganham capacidade de ajustar estratégias de forma contínua.

Casos de empresas que enfrentam dificuldades por falhas na gestão financeira são frequentes. De startups a grandes corporações, o desafio envolve manter controle rigoroso das finanças e tomar decisões estratégicas baseadas em dados. Essa responsabilidade não se limita à alta liderança. Profissionais de diferentes áreas que dominam fundamentos financeiros ampliam sua relevância e potencial de crescimento na carreira.

