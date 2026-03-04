Ele herdou a empresa da família aos 28 anos e usou esse pensamento para salvar o negócio

Assumir o comando de uma empresa familiar costuma representar ao mesmo tempo uma oportunidade e um desafio estratégico. No caso de Robert Pasin, CEO da Radio Flyer, essa transição ocorreu cedo e em um momento sensível para o negócio.

Aos 28 anos, ele passou a liderar a companhia criada por seu avô, com a missão de revitalizar uma marca centenária e restabelecer a conexão da empresa com seus consumidores. As informações foram retiradas de Business Insider.

Uma empresa familiar com mais de um século de história

A Radio Flyer, conhecida mundialmente pelos tradicionais carrinhos vermelhos que marcaram gerações de crianças, ultrapassa um século de operação e teve apenas três CEOs em toda a sua trajetória.

A empresa foi fundada por Antonio Pasin, avô de Robert, um imigrante italiano que iniciou o negócio em uma pequena oficina de um cômodo em Chicago.

De acordo com o executivo, o avô era uma figura carismática e profundamente apaixonada pelo empreendimento, características que ajudaram a consolidar os primeiros anos da companhia.

Já seu pai assumiu o comando por senso de responsabilidade familiar. Embora tenha contribuído de forma importante para proteger a propriedade intelectual da marca, ele não se identificava com o papel de liderar pessoas ou administrar a empresa no dia a dia.

Essa diferença de perfil acabou influenciando o processo de sucessão dentro da família.

O interesse pelo negócio começou ainda na infância

O vínculo de Pasin com a empresa surgiu muito antes de assumir o cargo de liderança. Ele lembra que, ainda criança, costumava visitar a fábrica com o pai.

“Lembro de segurar a mão do meu pai e ver carrinho vermelho após carrinho vermelho saindo da linha de produção. Aquilo parecia mágico”, recorda.

Durante o ensino médio e a faculdade, ele trabalhou em funções operacionais na fábrica, realizando atividades como empacotar produtos e carregar caixas.

Essas experiências contribuíram para fortalecer sua relação com o negócio e despertaram o interesse em assumir a empresa no futuro. Entre os irmãos, ele foi o único que demonstrou vontade de dar continuidade ao negócio da família.

A sucessão ocorreu de forma natural

O processo de transição de liderança aconteceu de maneira relativamente natural.

Segundo Pasin, o pai nunca pressionou os filhos a trabalhar na empresa justamente porque não se sentia plenamente realizado no cargo de CEO.

Quando Robert decidiu assumir a companhia, a reação do pai foi de alívio.

“Quando comecei a trabalhar em tempo integral na Radio Flyer, percebi que a empresa estava enfrentando dificuldades. Eu só queria resolver um problema de cada vez”, afirma.

Aos 28 anos, ele se tornou oficialmente CEO da empresa. Apesar do entusiasmo com a nova responsabilidade, o momento também trouxe preocupação.

“Eu estava muito animado por liderar a empresa, mas também havia noites em que eu ficava acordado pensando se iríamos sobreviver”, relembra.

Redescobrindo o valor da marca

Uma das primeiras mudanças promovidas por Pasin foi tentar reconectar a empresa com seus consumidores.

Segundo ele, a Radio Flyer havia se tornado excessivamente voltada para dentro da própria organização e estava distante da percepção do mercado.

Quando concorrentes começaram a lançar carrinhos feitos de plástico, a companhia foi surpreendida pela mudança no comportamento dos consumidores.

Para compreender melhor o posicionamento da marca, Pasin passou a conversar diretamente com clientes.

Ele percebeu que, para o público, o carrinho vermelho representava muito mais do que um simples brinquedo.

“Para minha família, a Radio Flyer era uma empresa de carrinhos feitos de madeira e aço. Para os clientes, representava imaginação, liberdade e brincar ao ar livre”, afirma.

Essa percepção abriu caminho para a expansão do portfólio da empresa, com novos produtos que mantinham o espírito lúdico e nostálgico associado à marca.

Sucessão familiar sem pressão para a próxima geração

Hoje, Pasin também reflete sobre o futuro da empresa dentro da própria família.

Embora seus quatro filhos tenham crescido frequentando a companhia e participando de iniciativas como o tradicional Dia de Levar o Filho ao Trabalho, ele afirma que não deseja que eles se sintam obrigados a seguir no negócio.

Segundo o executivo, é importante que cada um construa primeiro sua própria trajetória profissional antes de considerar trabalhar na empresa da família.

“Quero que meus filhos saibam que são bem-vindos na empresa, mas não há pressão. Eles devem entrar apenas se realmente amarem o trabalho”, afirma.

Para ele, forçar uma sucessão pode ser prejudicial tanto para os herdeiros quanto para o próprio negócio.

“Se não for uma boa combinação, a empresa vai arruinar vocês, e vocês vão arruinar a empresa”, diz.

O legado de uma empresa familiar

Mesmo após mais de um século de operação, Pasin acredita que o principal legado da Radio Flyer vai além dos produtos que fabrica.

Segundo ele, o verdadeiro valor da empresa está na experiência que proporciona para crianças e famílias ao redor do mundo.

O executivo também afirma que gostaria de poder compartilhar os resultados atuais da companhia com seu avô, que morreu antes de vê-lo assumir a liderança do negócio.

“Gostaria de mostrar a ele tudo o que construímos e perguntar o que ele acha”, afirma.

Independentemente de uma quarta geração da família assumir ou não o comando da empresa, Pasin acredita que o legado da Radio Flyer continuará ligado à contribuição que a marca trouxe para a infância de milhões de pessoas.

