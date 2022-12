NPS Awards 2022: premiação reconhece as marcas mais recomendadas pelos clientes; veja as vencedoras

A SoluCX, líder em pesquisa de satisfação e NPS no Brasil, em parceria com EXAME e o Inovabra, revelou as marcas vencedoras do NPS Awards 2022, premiação que tem como objetivo reconhecer as empresas com melhor NPS em 17 categorias nos setores de Educação, Turismo, Saúde, Serviços Financeiros, Telecom e Seguros.

A premiação foi nesta quarta-feira (30), no Inovabra Habitat, o ambiente de coinovação do Bradesco, e reuniu representantes das empresas finalistas da premiação, promovendo a interação e o networking entre os profissionais atentos ao universo de Customer Experience.

Ao todo, 51 marcas foram classificadas como finalistas por estarem no top 3 do ranking de NPS nos segmentos avaliados, e estiveram presentes durante a premiação.

Quem foram os vencedores

Veja a lista completa de vencedores por categoria:

Academias — Bodytech

Cartões de Crédito / Cartões de Benefícios — Alelo

Contas bancárias / Carteiras digitais — Nubank

Edtechs — Descomplica

Ensino Superior EAD — UNINTER

Ensino Superior Presencial — Mackenzie

Escola de Idiomas — CNA

Internet Banda Larga — Ligga Telecom

Operadoras de Turismo — Azul Viagens

Planos de Saúde — Bradesco Saúde

Planos Odontológicos — Unimed Odonto

Seguros Automotivos — Porto Seguros

Seguros Pessoais — Porto Seguros

Telefonia Fixa — Claro

Telefonia Móvel — Maga+

Travel Techs — Airbnb

TV por Assinatura e Streaming — Disney+

Para saber mais sobre a premiação, conhecer as marcas indicadas e finalistas, os critérios e metodologia, acesse o site da NPS Awards.

Essa edição foi o último NPS Awards de 2022. Esse ano, a premiação contou com mais duas edições, sendo a primeira delas a “Edição Mobilidade”, que aconteceu no dia 8 de setembro, durante o ABX22, seguida pela “Edição Varejo”, que ocorreu dia 15 de setembro no Latam Retail Show.

Como funciona o NPS Awards

Para ouvir o consumidor, a SoluCX conta com um painel de mais de 400.000 respondentes em todo o Brasil, dessa forma, consegue obter informações de comportamento de consumo e percepção sobre diversas marcas e setores do mercado brasileiro em tempo real. A metodologia segue o mesmo padrão para todas as marcas analisadas, coletando as opiniões em um mesmo canal, período, indicador, volumetria e erro amostral.

Na primeira fase, são coletadas opiniões sobre as principais marcas em cada categoria ou jornada, quando todas atingem um volume mínimo de respostas, é definida a média de NPS daquele setor. As marcas que ficam acima da média, são indicadas ao prêmio, e recebem o selo de reconhecimento ‘NPS Benchmark’. As três melhores no ranking, são anunciadas como finalistas e recebem o reconhecimento de ‘NPS Top Companies’, e a marca líder do ranking, considerada ‘NPS Champion’, é premiada com o troféu NPS Awards 2022.

Quem é a SoluCX

A SoluCX é líder em pesquisas de satisfação e NPS no Brasil, ouvindo mais de 30 milhões de consumidores anualmente. Por meio de um ecossistema completo de soluções em Customer Experience, oferece tecnologia, consultoria, insights ao mercado, reconhecimentos e educação para profissionais e empresas que buscam a transformação cultural de centralidade no cliente.