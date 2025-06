Novo Nordisk reduz preços do Ozempic e Wegovy após lançamento do Mounjaro

A farmacêutica dinamarquesa Novo Nordisk decidiu reduzir os preços do Ozempic e Wegovy no Brasil. Os medicamentos à base de semaglutida terão cortes de até 282 reais por caixa, dependendo da dosagem e do canal de venda. O anúncio ocorre em meio à disputa acirrada no mercado de medicamentos para obesidade e diabetes, pouco tempo após a chegada do Mounjaro, da americana Eli Lilly, ao país.

Com a movimentação, a Novo Nordisk tenta manter sua liderança no segmento de controle de peso e diabetes. A empresa afirma que, por ora, não há previsão de novos cortes, mas sinaliza que está atenta à dinâmica do setor e à entrada de novos concorrentes.

A companhia atribui a decisão ao aumento da capacidade produtiva e à normalização do abastecimento nacional.

“O aumento da capacidade produtiva estabilizou a disponibilidade dos produtos, e decidimos agir para combater a venda de produtos irregulares”, afirma Sandy Lourenço, vice-presidente de marketing cardiometabólico da companhia. “Com a diminuição de preços, esperamos que mais pessoas tenham acesso a tratamentos inovadores.”

Em abril, a companhia anunciou um investimento de 6,4 bilhões de reais para expandir sua fábrica em Montes Claros (MG), onde passará a produzir os próprios medicamentos à base de semaglutida a partir de 2028.

Novos preços sugeridos para Ozempic e Wegovy (por caixa)

Confira a seguir os novos preços dos medicamentos anunciados pela farmacêutica:

Medicamento Dosagem Preço anterior Novo preço (e-commerce) Novo preço (farmácia física) Ozempic 0,25mg/0,5mg (dual) 1.026 reais 825 reais 925 reais Ozempic 0,5mg 1.063 reais 963 reais 1.063 reais Ozempic 1,0mg 1.110 reais 999 reais 1.099 reais Wegovy 1,7mg 1.643 reais 1.399 reais 1.499 reais Wegovy 2,4mg 1.981 reais 1.699 reais 1.799 reais

Fonte: Novo Nordisk

Farmacêutica bilionária sob pressão

O sucesso dos medicamentos para diabetes e perda de peso transformou a Novo Nordisk em uma das empresas mais valiosas da Europa. Avaliada em mais de 240 bilhões de dólares, a farmacêutica viu as vendas do Wegovy crescerem 79% no terceiro trimestre, gerando 2,3 bilhões de dólares em receita.

Mas o cenário já não é tão favorável. O aumento da concorrência fez as ações da companhia despencarem. Em 12 meses, o valor de mercado caiu quase 50%. A partir de 2026, a empresa enfrentará um novo desafio: o fim da patente do Ozempic, o que deve abrir caminho para versões genéricas e pressionar ainda mais os preços.

A Eli Lilly iniciou a comercialização do Mounjaro, sua aposta para o tratamento do diabetes tipo 2, com preços a partir de 1.400 reais por mês para pacientes inscritos em seu programa de suporte. Fora do programa, o custo pode chegar a 2.384 reais, dependendo da dosagem e do canal de venda.

Além do preço competitivo, o Mounjaro representa uma nova classe terapêutica. É o primeiro medicamento aprovado no Brasil que atua simultaneamente nos receptores GIP e GLP-1, hormônios ligados à regulação do apetite, controle da glicemia e perda de peso. A combinação, segundo estudos clínicos, mostrou-se superior à semaglutida (base do Ozempic) na redução de hemoglobina glicada e peso corporal.

Diante desse cenário (que não se limita ao mercado brasileiro) a Novo Nordisk decidiu trocar sua liderança global. Lars Fruergaard Jørgensen, que estava na companhia desde 1991 e ocupava o cargo de CEO desde 2017, foi demitido. A mudança marca uma inflexão no comando da farmacêutica, que enfrenta a maior transformação de sua história recente.

