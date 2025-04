Mounjaro tem chegada às farmácias antecipada para maio; veja os preços do medicamento

O lançamento do medicamento Mounjaro, da Eli Lilly para diabetes tipo 2, será antecipado para a primeira quinzena de maio, conforme anunciado pela empresa hoje. Inicialmente prevista para junho, a chegada às farmácias foi adiantada.

Este tratamento mensal, considerado concorrente direto do Ozempic da Novo Nordisk, terá um custo inicial de R$ 1.400 para pacientes inscritos no programa de suporte Lilly Melhor Para Você.

O Mounjaro é composto por tirzepatida, agente duplo de GLP-1 e GIP, hormônios intestinais que aumentam a produção de insulina pós-refeição. O medicamento foi aprovado pela Anvisa em setembro de 2023. Em estudos clínicos, demonstrou eficácia ao manter a glicemia controlada em 92% dos pacientes tratados com 15 mg, alcançando níveis de hemoglobina glicada abaixo de 7%.

Além de seu efeito no controle glicêmico, o Mounjaro também mostrou potencial para aumentar a saciedade e promover perda de peso, com estudos indicando uma eficácia 47% superior ao Wegovy da Novo Nordisk.

Como é feito o tratamento com Mounjaro?

O Mounjaro é aplicado uma vez por semana por meio de injeção e é indicado para adultos com diabetes tipo 2. Seu uso deve estar associado a uma rotina saudável, com alimentação equilibrada e prática regular de exercícios físicos, para melhores resultados no controle da glicemia e do peso.

Inicialmente, estarão disponíveis no Brasil as canetas autoinjetoras com doses únicas de 2,5 mg e 5 mg – que são os primeiros passos do tratamento.

Cada caixa contém quatro canetas, suficientes para um mês de aplicação. A aplicação é simples e pode ser feita pelo próprio paciente em apenas quatro passos: retirar a tampa, posicionar a caneta, destravar e pressionar mantendo firme até o fim da dose. Após o uso, o descarte deve ser feito em um recipiente apropriado para materiais perfurocortantes.

Quais são os preços do Mounjaro?

Os preços do Mounjaro variam conforme a dose, com valores máximos de R$ 1.907,29 (2,5 mg) e R$ 2.384,34 (5 mg) em farmácias, incluindo ICMS. Participantes do programa Lilly Melhor Para Você podem obter descontos, com preços reduzidos para R$ 1.406,75 (2,5 mg) e R$ 1.759,64 (5 mg) no e-commerce e R$ 1.506,76 (2,5 mg) e R$ 1.859,65 (5 mg) em lojas físicas.