Nobru, do Free Fire, aposta no empreendedorismo e cria a produtora audiovisual Quest

Com uma carreira galgada no mundo digital, entre competições e torneios do Free Fire, jogo de celular desenvolvido pela companhia Garena, e criação de conteúdo digital, Bruno Goes, 21, conhecido como "Nobru" anuncia sua nova aposta no mundo do empreendedorismo.

Nobru, que já tem uma experiência como empreendedor ao fundar o time de esporte eletrônicos Fluxo, resolveu criar um negócio que pode ser complementar a sua carreira como um todo: em parceria com a 3C Gaming, nasce a Quest, sua mais nova produtora de conteúdo audiovisual.

Nobru, como é conhecido por conta de seu apelido no mundo do Free Fire, hoje é um influenciador gigante da comunidade de eSports, com mais de 13 milhões de seguidores apenas no Instagram. O jovem ainda é parceiro de criação de conteúdo do Youtube Brasil e uma referência geral no cenário brasileiro de eSports.

Segundo o próprio Nobru, a Quest chega no mercado com o objetivo de trabalhar intensamente para profissionalizar o conteúdo criado para o setor de eSports. Seja para os influenciadores, seja para as marcas que almejam entrar nesse universo.

“Como influenciador, precisamos lidar com a dificuldade em criar conteúdo criativo e com a alta frequência que a audiência exige", explica Nobru.

Entre os serviços oferecidos pela Quest, estão a produção de projetos autorais (canais, cursos, documentários, apps, projetos OTTs), criação de publicidades criativas, conteúdos always on (redes sociais) e a produção de branded contents.

"Por isso, com a Quest, e com o estudo e inteligência que teremos personalizado para cada ação, entregaremos projetos entre influenciadores e marcas que conseguem, verdadeiramente, conectar a essência do criador com a proposta da marca", finaliza Nobru.

