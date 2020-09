Nexgen celebra outro ano no Brazil Advisor Awards e abre escritório em SP

O compromisso com o futuro está no nome e no DNA da Nexgen Capital. É da junção das palavras next e generation, do inglês, que surgiu o conceito do escritório goiano de agentes autônomos filiado à XP Investimentos. A empresa tem se destacado no cenário nacional por oferecer um atendimento personalizado ao investidor de alta renda, com acesso a fundos exclusivos e produtos offshore.

No entanto, são os resultados no curto prazo da assessoria de investimentos que vêm chamando a atenção do mercado financeiro.

Se com apenas nove meses de fundação a empresa já tinha no currículo o título de destaque S20 da XP, agora – prestes a completar dois anos (outubro de 2020) – a Nexgen acumula outros três prêmios. Neste ano já levou para casa os troféus de melhor escritório do Centro-Oeste, melhor assessor do Centro-Oeste e único assessor private do Centro-Oeste, entregues pela corretora.

O hat-trick em meio a um cenário econômico conturbado, principalmente por causa da pandemia, pode até surpreender alguns, mas só confirma a satisfação do investidor em relação ao desempenho da equipe Nexgen.

“Sempre estivemos muito perto do cliente para construir uma relação de longo prazo. Entendo que isso tenha sido fundamental para crescermos, ainda mais neste momento difícil. Passamos por seis circuit breakers e atuamos ativamente para proteger o patrimônio de nossos clientes. Isso foi fundamental para estreitarmos ainda mais essa relação”, conta Daniel de Paula, CFP®, sócio-fundador da Nexgen.

Segundo Daniel, a rapidez em se adaptar aos desafios é o grande ensinamento da atual crise. “Neste cenário de incertezas, não adianta ser o mais forte ou o mais rápido. Quem se destaca é quem melhor se adapta. Incorporamos essa forma de atuar, e junto com o ecossistema digital da XP ganhamos uma vantagem competitiva”, comenta.

Equipe experiente

Outro diferencial apontado pelo sócio-fundador é que a curadoria de investimentos feitos pela Nexgen Capital começa na escolha da equipe. “Cada crise é sem precedentes, mas uma equipe que já passou por outras crises sabe como agir com o estresse que é gerado pelo momento e criar oportunidades”, explica Daniel.

Atualmente, o escritório de investimentos conta com 35 especialistas, todos com vasta experiência no mercado financeiro. O próprio Daniel, reconhecido pela XP como o melhor assessor de investimentos do Centro-Oeste 2019-2020, é um exemplo. Apesar de jovem, com apenas 34 anos, ele atua no setor desde os 19.

Ao lado dele, na gestão do escritório que tem 1,2 bilhões de reais sob custódia, estão também Lucas Oliveira, Luiz Carlos e Waldir Morgado, todos com passagens importantes em instituições bancárias do país.

São Paulo

Mas o sucesso da Nexgen não ficará restrito ao Centro-Oeste. A empresa, que tem sede em Goiânia (GO), deve inaugurar em setembro uma filial em São Paulo (SP). “Com os bons resultados, começamos a ser procurados por clientes de todo o país. A joia da coroa continua no Centro-Oeste, mas vamos levar nossa filosofia para clientes de outras regiões a partir da capital do mercado financeiro do Brasil”, diz Lucas Oliveira cofundador da Nexgen Capital.

A expectativa da Nexgen é intensificar a atuação em clientes private – high e ultra high net worth/single e multi family offices – e operações large corporate por causa da maior proximidade geográfica com o banco de atacado da XP.