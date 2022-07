Negócios no setor de eventos: Yazo compra carteira de clientes da MobLee

A Yazo, empresa de tecnologia especializada em plataformas digitais e aplicativos de engajamento para eventos, anuncia a aquisição da carteira de clientes e da marca da mobLee, startup de Florianópolis pioneira em soluções digitais no segmento de eventos corporativos no Brasil.

Com a operação, a Yazo passa a ser a fornecedora de aplicativos e soluções para eventos para dezenas de clientes da mobLee no Brasil, América Latina, Ásia e Europa, como RX (Reed Exhibitions) e TOTVS.

A celebração do acordo deve fazer com que a Yazo aumente em cerca de 22% o tamanho do portfólio de eventos atendidos pela plataforma em 2022, e amplie em 110% o faturamento da empresa no período em relação à receita gerada no ano passado — nos últimos 12 meses a empresa faturou 5 milhões de reais.

Antes concorrentes, agora jogando junto

Outrora concorrentes — quando o mercado de soluções tecnológicas voltadas à integração dos participantes aos encontros corporativos era considerado um diferencial nos eventos realizados de forma presencial — as duas empresas passaram a trocar experiências e colaborações esporádicas para superar os desafios impostos pela virtualização do mercado de eventos durante a pandemia de Covid-19.

À época, a Yazo se firmou no mercado por ser uma bem-sucedida spinoff da Frezarin Eventos, de Londrina (PR), empresa especializada na locação de equipamentos audiovisuais para eventos corporativos e técnico-científicos, que, durante a pandemia se especializou como produtora de vídeo dedicada à transmissão e gravação de eventos.

Tudo isso possibilitou agregar valor e atender duas demandas do mercado naquele momento: o uso de streaming para a realização e transmissão de encontros 100% online e a necessidade de haver aplicativos de engajamento de público para as convenções remotas. No período, a Yazo cresceu 266%, em 2020, e, 114%, em 2021, com relação ao ano anterior.

Fundada em 2011 como uma desenvolvedora de aplicativos móveis para diversos segmentos, a mobLee passou a atuar exclusivamente em soluções para eventos em 2014. Com o foco, tornou-se uma das principais fornecedoras no segmento no Brasil, ganhando mercados da América Latina e Europa, e atraindo investidores.

A pandemia impôs desafios diretos à evolução do negócio e, na busca de parceiros e investidores, surgiu a oportunidade e a aproximação com a Yazo.

A decisão de fechar negócio veio no primeiro semestre deste ano, com a aquisição da marca e dos eventos sob contrato e responsabilidade da mobLee, total de 36, de janeiro a dezembro de 2022. Os cofundadores e sócios da mobLee, André Rodrigues da Silva e Glauco Neves, deixam a operação, permanecendo ao longo de 2022 como consultores na transição da carteira de clientes para a Yazo.

Negócio para acelerar plano de expansão

De acordo com Eduardo Frezarin, cofundador e CEO da Yazo, a compra irá fortalecer a empresa como principal fornecedora de plataformas e aplicativos de engajamento voltados a grandes eventos na América Latina, o que já vinha se consolidando desde que a empresa surgiu oficialmente no mercado, em 2018, quando inovou ao levar recursos de gamificação, realidade aumentada e geração de leads qualificados por meio de aplicativo para dentro de eventos, feiras e congressos empresariais.

A diferenciação do serviço, num segmento até então pouco digital, fez com que a spin-off despertasse a atenção da maior Micro Venture Capital da América Latina, a Bossa Nova, que fez um investimento pré-seed no primeiro ano do negócio.

"A maturidade alcançada pelo nosso negócio nos últimos anos possibilitou que fizéssemos essa aquisição da carteira de clientes e da marca como parte de uma estratégia mais agressiva de ganho de market share, permitindo ampliar nossa parceria com os maiores eventos corporativos do país”, diz Frezarin.

Os clientes da Yazo

“A celebração deste contrato também representa um impulso aos planos de expansão que traçamos para o curto, médio e longo prazos, que inclui o desenvolvimento de novos produtos, mais investimento em tecnologia e na contratação de pessoas, além de chancelar a busca de certificações internacionais para nos tornarmos um forte player na rota dos grandes eventos no exterior”, diz.

Atualmente, dentre os clientes da Yazo já estão empresas como Ipiranga, VTEX, SEBRAE, Unilever, Cielo e IBGC. Com a aquisição anunciada, a empresa de tecnologia passa a atender também marcas como TOTVS, Viasoft, Reed Exhibitions e Prudential.

Além da conquista desses clientes, o contrato assinado entre as companhias terá o repasse de toda a base de leads, do site institucional, dos sistemas de automatização de marketing e o histórico de conteúdos de Inbound Marketing produzidos ao longo do tempo pela mobLee.

