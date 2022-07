Resale lança campanha com descontos de até 20% em imóveis e vale-escritura de R$ 2,5 mil

A Resale lançou uma campanha para comemorar os 7 anos de empresa. Na ação, o outlet imobiliário, que atua na venda de imóveis que retornam ao mercado a partir de instituições financeiras, empresas ou governos, oferece cupons de desconto de até 20% em imóveis, vale-escritura de 2,5 mil reais, seguro residencial grátis por 6 meses e cashback de 2,5% para imóveis selecionados. São 2.770 imóveis disponíveis para compra, com preços que variam entre 12,9 mil reais e 26 milhões de reais. A campanha se estende é válida até terça-feira, 26.

Para conferir os imóveis e participar da campanha, basta acessar o site da Resale, acionar o campo “Filtrar busca” e clicar em Aniversário Resale.

Imóveis em destaque

Um dos destaques da campanha é um apartamento residencial no bairro Cambuci, na capital de São Paulo, com 2 dormitórios, sendo 1 suíte, 3 banheiros, 1 vaga de garagem, 99 m² de área construída e 181 m² de área total. O imóvel custa 530 mil reais, 15% abaixo do valor de mercado.

Outro exemplo é um apartamento residencial localizado no bairro Rio Branco, na cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, com 3 dormitórios, sendo 1 suíte, 1 banheiro, 1 lavabo, 346,46 m² de área privativa e 426,19 m² de área total, no valor de 1,7 milhão de reais.

Para Marcelo Prata, o CEO e co-fundador da Resale, comemorar os sete anos da empresa é um momento de alegria, com oportunidades para investimento ou moradia dos clientes e movimentação da economia local. “Empreender no Brasil é uma tarefa árdua e com enormes desafios, por isso poder comemorar esses sete anos levando benefícios reais aos nossos clientes é nossa forma de agradecimento pela confiança”, afirma.

