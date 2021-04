Na pandemia, DPSP traz a farmácia para dentro de vans

O Grupo DPSP, resultado da fusão entre Drogaria São Paulo e Drogarias Pacheco, inaugura na pandemia um novo serviço aos consumidores: as vans Viva Saúde. A ideia é trazer, dentro delas, todos os serviços disponíveis atualmente nas unidades físicas -- como teste de covid-19 e aplicação vacinas como a da H1N1 -- para condomínios e empresas nas cidades e regiões metropolitanas de São Paulo e Rio de Janeiro.

Por enquanto, serão quatro vans disponíveis, sendo três dedicadas à capital paulista e uma para a capital carioca. Além da capital, as regiões metropolitanas também serão atendidas. A expansão para outras regiões está contemplada dentro da estratégia da empresa, que aguarda novas licenças de operação para conseguir viabilizá-las.

A companhia não divulga o valor investido no novo serviço, mas afirma apenas que está em fase inicial de implantação. "Começamos com os testes rápidos em 2020, e agora somos a primeira rede de varejo farmacêutico levando até o cliente imunização em larga escala por meio de unidades móveis. A operação é feita dentro das regras exigidas pelos órgãos reguladores", afirma Bruno Stoqui, Gerente Executivo de Planejamento, Serviços e Novos Negócios do Grupo DPSP.

Questionada a respeito da imunização contra a covid-19 dentro dessas unidades móveis, o grupo afirma que não as disponibiliza, por enquanto, mas que tem 14 lojas da Drogaria São Paulo como pontos de vacinação contra a doença causada pelo novo coronavírus.

"Temos um importante papel social no combate à covid-19 e a ideia é ampliar o número de lojas participantes, conforme a disponibilização de novos lotes de vacinas", afirma Felipe. Além do grupo DPSP, Pague Menos, Raia Drogasil e Extrafarma fecharam parceria com a capital paulista para a vacinação contra a covid-19.

Os interessados em contratar o serviço das vans Viva Saúde devem acessar o portal: https://portaldeservicos.dpsp.io para agendar a visita. O preço pelo serviço varia de acordo com o tipo de atendimento a ser contratado e volume de pessoas a serem atendidas.

A medida da companhia acontece em um dos momentos mais críticos da pandemia no país. Nesta quinta-feira, o estado de São Paulo superou a marca de 80 mil mortes geradas pela covid-19. Em meio às discussões a respeito da extensão da chamada "fase roxa", que restringe o funcionamento de serviços não essenciais, especialistas se preocupam com o alcance da doença no estado.

No Rio de Janeiro, onde a situação também é crítica, 50 mil doses da coronavac foram furtadas nesta quinta-feira em um centro municipal de saúde. Também estão valendo medidas de restrição no estado, implantadas pelo governador Cláudio Castro.