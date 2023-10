Na mira dos executivos: masterclass gratuita mostra como entrar em mercado de US$ 53 trilhões

Basta olhar para os papéis de companhias envolvidas em desastres ambientais ou em escândalos de corrupção para saber: preocupar-se com os impactos da sua operação no meio ambiente e na sociedade, bem como com a transparência no modelo de gestão, é fundamental para a sobrevivência das empresas. E é nesse cenário que o ESG deixa de ser uma simples tendência para se consolidar como uma estratégia obrigatória em empresas de todos os tamanhos.

Mas o aumento da competitividade não é a única vantagem que a implementação dos critérios de ESG em suas operações pode trazer às companhias. Historicamente, elas também têm maior controle de risco, diminuição do turnover de funcionários e tendem a alcançar melhores resultados no longo prazo.

Para ter ideia, dados do relatório ESG Radar 2023, elaborado pela Infosys, apontam que 90% executivos observaram retornos financeiros positivos depois que suas organizações adotaram iniciativas de ESG. A pesquisa ouviu mais de 2,5 mil executivos e gerentes de companhias com mais de US$ 500 milhões de receita anual em diferentes países.

O estudo estima, ainda, que os investimentos em ESG nas organizações devem chegar a US$ 53 trilhões até 2025. O número representa um terço dos ativos globais sob gestão.

na próxima segunda-feira, 30 de outubro

Renata Faber, diretora de ESG da EXAME que já acumula anos de experiência no setor e foi reconhecida anualmente, de 2005 a 2017, como uma das melhores analistas da América Latina pelo ranking da Institutional Investor.

Durante o encontro, que acontecerá ao vivo, a partir das 19h30

