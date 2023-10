Adeus bolsa? Milionários trocam ações por investimento que pode render até 15% a.a; saiba qual

Os investidores milionários estão fugindo das ações. É o que mostra o levantamento realizado pela Abrapp (Associação Brasileira das EFPCs) que identificou que a Bolsa deixou de ser o investimento preferido da parcela mais rica do país.

As Entidades Fechadas de Previdência Complementar, as EFPCs são os maiores investidores institucionais do país, com um patrimônio líquido de aproximadamente R$ 1,2 trilhões. Mas, deste montante, “apenas” cerca de R$ 138 bilhões estão na renda variável, segundo o estudo.

Uma outra pesquisa, realizada pela SmartBrain mostrou que os investidores com patrimônio de R$ 300 mil a R$ 3 milhões também estão trocando as ações por este ativo.

Entre setembro e outubro o percentual deste ativo cresceu 60 bps na carteira desse grupo.

Se você está se perguntando qual é o novo investimento “queridinho” dos mais ricos, eu te respondo: a renda fixa.

Por que a renda fixa é a mais nova ‘queridinha’ dos milionários?

De agosto até agora a Selic já caiu 100 p.p., saindo de 13,75% para 12,75%. E as perspectivas é de que a taxa básica de juros continue caindo e termine o ano em 11,75%.

Isso significa que, os ativos de renda fixa tendem a pagar prêmios cada vez menores, visto que, boa parte deles têm sua remuneração atrelada à Selic.

Mas, então, por que os mais ricos estão migrando para renda fixa justamente agora? Podemos apontar aqui, pelo menos três motivos que podem ter levado os mais endinheirados a adotar essa postura:

1. Os treasuries americanos estão pagando mais

Os treasuries são ativos de renda fixa, semelhantes ao nosso Tesouro Direto. Por se tratar de títulos emitidos pelo governo americano, eles são considerados o investimento mais seguro do mundo.

Assim, a disparada do prêmio desses títulos acaba pesando sobre os ativos de risco de forma global, pois, se o investidor tem a chance de capturar retornos de 5% ao ano e em dólar, por que ele vai se arriscar com ações?

Da mesma forma, a alta dos títulos americanos acaba implicando em uma expectativa de maior inflação nas economias ao redor do mundo, inclusive o Brasil. E este fator, pode acabar beneficiando alguns títulos da renda fixa que tem a sua rentabilidade atrelada ao IPCA.

Aqui no Brasil, já começamos a sentir esse efeito. Nas últimas semanas, a curva de juros voltou a subir e os títulos públicos indexados à inflação voltaram a oferecer prêmios de IPCA + 5,98% na NTN-B com vencimento em 2045.

Ou seja, estamos falando da possibilidade de um retorno de 6% ao ano, acima da inflação, sem correr muitos riscos.

Enquanto isso, o Ibovespa valorizou 5% do início do ano até agora, sem considerar os efeitos da inflação.

2. Ainda é possível buscar 1% ao mês na renda fixa

O Banco Central realizou dois cortes de 50 p.p na Selic. Nesse cenário, muitos investidores já começaram a se questionar se valeria a pena abandonar a renda fixa.

Contudo, é preciso ter cautela antes de tomar essa decisão, pois embora a taxa básica de juros esteja em um patamar menor agora, ela ainda está pagando um ótimo retorno.

Quem já investe há algum tempo, sabe que não é fácil conseguir retornos de 1% ao mês. Entretanto, o investidor continua tendo a chance de buscar essa rentabilidade, mesmo com a Selic atualmente a 12,75% ao ano.

Em um relatório encaminhado aos assinantes da Empiricus Research, nesta quarta-feira (18), o estrategista chefe da casa, Felipe Miranda, apontou que o cenário macroeconômico global também pode beneficiar a renda fixa.

Segundo o analista, ainda há muita incerteza com relação aos juros ao redor do mundo e “o movimento recente de abertura de taxas nos parece um bom ponto de entrada em títulos prefixados”, destaca.

Neste momento, é possível conseguir títulos dessa categoria pagando 12,95% ao ano, durante 60 meses. Ou seja, quem investir nesse ativo agora tem a chance de manter retornos de mais de 1% ao mês, pelos próximos 5 anos, independentemente do que acontecer com a Selic.

3. A renda fixa sempre ganha da bolsa no longo prazo

Uma premissa bem conhecida pelos investidores é a de que quanto maior o risco, maior o potencial de retorno.

Entretanto, o Brasil é uma exceção à regra. Acontece que, por aqui, no longo prazo, a renda fixa tende a entregar um retorno superior às ações.

Veja só, este gráfico abaixo, ele compara o retorno do Ibovespa e do CDI na última década:

A linha verde representa o desempenho do CDI, que segue bem de perto a Selic. Já a linha vermelha é a performance do Ibovespa no mesmo período.

Nesse intervalo, o CDI e a Selic entregaram uma rentabilidade de 135%. Enquanto isso, a valorização do Ibovespa no período foi de 71,31%.

Para você ter uma ideia, nesse mesmo período, o Ibovespa perdeu até para a poupança. De acordo com dados do Banco Central, entre janeiro de 2013 e fevereiro de 2023, as cadernetas renderam 76,24%.

Não precisa ser expert em finanças para perceber que o potencial de rendimento dos ativos atrelados à renda fixa, foram superiores dentro do período de 10 anos.

Isso acontece porque temos um histórico de inflação alta. Assim, em alguns períodos, o Banco Central optou por subir os juros para tentar controlar a inflação.

No geral, esse cenário de inflação e juros altos costuma ser positivo para renda fixa, pois esses títulos têm remuneração atrelada à Selic, CDI ou IPCA mais uma taxa de juros.

Isso não significa que devemos simplesmente ignorar o potencial de retomada da Bolsa brasileira. O ideal seria manter uma carteira diversificada com ativos tanto de renda fixa quanto variável.

Contudo, o atual cenário de alta na curva de juros abre espaço para que a renda fixa continue oferecendo prêmios bastante atrativos, em especial numa categoria cujo retorno pode chegar a 15% ao ano.

