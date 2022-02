Multiplan tem lucro de R$ 213,610 milhões no 4º trimestre, alta de 45,5%

A Multiplan, dona 20 shopping centers, obteve lucro líquido de R$ 213,610 milhões no quarto trimestre de 2021, alta de 45,5% ante em relação ao mesmo intervalo de 2020.

O Ebitda (lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização) somou R$ 285,196 milhões, crescimento de 91,7% na mesma base de comparação. A margem Ebitda cresceu de 49,3% para 64,0%.

O FFO (lucro líquido excluindo depreciação, amortização e efeitos não caixa) atingiu R$ 308,277 milhões, aumento de 56,8%. A margem FFO subiu de 65,2% para 69,2%.

A receita operacional líquida avançou 47,8%, chegando a R$ 445 734 milhões.

O principal motor para a melhora nos resultados foi a volta dos clientes aos shoppings à medida em que as restrições para funcionamento do comércio foram suspensas. Esse movimento resultou em aumento nas vendas, bem como recuperação na cobrança de alugueis dos lojistas.

Os empreendimentos da Multiplan já funcionavam normalmente no fim de 2021, enquanto que no mesmo período do ano anterior as unidades ficaram abertas por apenas 88,5% das horas regulares.

A Multiplan reportou R$ 27,6 milhões de despesas com o fim da Delivery Center, empresa de entrega de produtos e alimentos.

Também foi informado um efeito negativo de R$ 66,5 milhões na linha linearidade, que reflete a amortização de descontos concedidos aos lojistas nos momentos mais duros da pandemia.

A companhia apresentou dívida líquida de R$ 2,483 bilhões no quarto trimestre, crescimento de 9,7% em relação ao terceiro trimestre. Nesse período, a dívida bruta baixou 5,2%, para R$ 3 267 bilhões, e os recursos em caixa diminuíram 33,6%, para R$ 783,3 milhões. A alavancagem (medida pela relação entre dívida líquida e Ebitda) diminuiu de 3,36 vezes para 3,06 vezes.

Pré-pandemia

A Multiplan também destacou no seu balanço que os resultados financeiros já superaram o registrado no quarto trimestre de 2019, último trimestre sem efeitos da chegada da pandemia. No caso do lucro, o avanço foi de 50,1%. Para o Ebitda, 13,0%, e no caso da receita, 21,3%.