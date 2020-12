Joseph Safra, bilionário fundador do Banco Safra, morre aos 82

Morreu nesta quinta-feira (10) Joseph Safra, o fundador do Banco Safra, aos 82 anos, de causas naturais. Deixa a mulher, Vicky, com quem se casou em 1969, os filhos Jacob, Esther, Alberto e David, e 14 netos.

Joseph, ou “seu José”, como era chamado pelos mais próximos, era considerado o brasileiro mais rico, com uma fortuna estimada em 17,6 bilhões de dólares (89,8 bilhões de reais segundo a taxa de câmbio de hoje) pela agência de notícias Bloomberg. No ranking mundial, ficava na posição 101.

Nascido em Beirute, no Líbano, Joseph emigrou para o Brasil na década de 1960, após estudar na Inglaterra e trabalhar em bancos na Argentina e nos Estados Unidos. Seguiu o seu pai, Jacob, que veio para o país logo após a Segunda Guerra Mundial.

O sepultamento será realizado hoje, às 13h, no Cemitério Israelita do Butantã, apenas para familiares e amigos próximos.

“Sempre foi um marido e pai muito carinhoso e se preocupava com todos. Adorava brincar com os netos, sempre contando histórias de seus antepassados, transmitindo valores, tradição e cultura”, disse, em comunicado à imprensa, o Grupo Safra. “Homem afável e perspicaz, dedicou sua vida à família, aos amigos, aos negócios e às causas sociais. Viveu uma vida exemplar, simples e reservada, sem ostentação, longe da exposição geral. Sempre dizia ter muito orgulho da cidadania brasileira e de torcer pelo Corinthians. Apoiou inúmeras causas sociais, religiosas e culturais, tais como a construção e reforma de hospitais, creches, museus e templos religiosos de todas as fés.”

História

Joseph era desdecente de uma família de judeus com negócios no setor financeiro e raízes em Alepo, na Síria, onde seu pai Jacob nasceu. Lá, em meados de 1800, a casa bancária Safra & Frères fazia câmbio de moedas de países da Ásia, Europa e África.

A história da família no Brasil começou em 1953, quando Jacob e seu filho mais velho, Edmond (irmão de Joseph), chegaram ao país atraídos pelo crescimento econômico e governo estável da época. O Grupo Safra nasceu em 1967, com a compra do Banco Nacional Transatlântico, que foi renomeado como Banco de Santos. Em 1972, após a aquisição de outras instituições financeiras, virou Banco Safra, controlado pelos irmãos Edmond, Moise e Joseph. Em 2006, Joseph comprou a parte do irmão Moise, unificando as instituições financeiras que os dois tinham.

A partir de 2010, os filhos de Joseph começaram a tomar a frente do grupo. David, que liderava as áreas de banco de investimentos e pessoa física, entrou para o conselho de administração do conglomerado, enquanto Jacob assumiu os negócios fora do Brasil.