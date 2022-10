Morre João de Castro Marques, fundador da Farmacêutica Cimed

Morreu na manhã deste sábado, 29, João de Castro Marques, aos 74 anos, fundador da Farmacêutica Cimed. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da empresa. A morte foi por causas naturais.

"É com pesar que a família Marques comunica o falecimento de João de Castro Marques, pai, esposo, avô e fundador da Cimed na manhã desse sábado, 29. João foi exemplo de pai, esposo e líder, deixando um forte legado por tudo o que realizou em prol da saúde e bem estar de todos os brasileiros em mais de 60 anos de profissão", diz a nota.

João de Castro Marques fundou o grupo Cimed nos anos 70. A empresa é comandada por João Adibe há dez anos. A família Marques é dona do maior complexo farmacêutico do Brasil, com Cimed, Biolab e União Química.

“Meu pai, cercado de afeto em sua casa, simplesmente parou de respirar ao acordar”, escreveu João Adibe, um dos filhos do empresário, no seu perfil do Instagram.