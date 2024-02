Morre aos 97 anos Luiza Trajano Donato, fundadora do Magazine Luiza

Morre nesta segunda-feira, 12, na cidade de Franca, da fundadora do Magazine Luiza, Luiza Trajano Donato, aos 97 anos. A notícia foi dada pela família em nota à imprensa.

Nascida em Cristais Paulista, no interior de São Paulo, Luiza Donato Trajano mudou-se para Franca para trabalhar e proporcionar uma vida melhor para a família. Trabalhava como vendedora quando conheceu o caixeiro-viajante Pelegrino José Donato, com quem casou-se em 1956 e, um ano depois, o casal investiu todas as suas economias na compra de A Cristaleira, Loja de presentes estabelecida em Franca, a qual viria a ser o embrião de uma das maiores empresas de varejo do país, após ser renomeada como Magazine Luiza através de um concurso popular para escolha de nome.

O velório será realizado no São Vicente de Paula (Rua Frederico Ozanan, 1111), das 10 às 16h, e o sepultamento no Cemitério da Saudade (Rua Simão Caleiro, 1540), em Franca.