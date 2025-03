Credix lança FIDC de R$ 300 milhões para facilitar crédito a pequenas empresas no Brasil

A Credix, fintech focada em facilitar o acesso ao crédito para pequenas e médias empresas (PMEs), acaba de lançar um Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) de R$ 300 milhões. O objetivo é ajudar essas empresas, que muitas vezes encontram dificuldades para obter financiamento, a terem mais facilidade para crescer, pagar fornecedores e melhorar seu fluxo de caixa.

O que é o FIDC e como ele vai ajudar as PMEs?

O FIDC é um fundo que vai usar a tecnologia da Credix para liberar crédito de forma mais rápida e simples para as PMEs. O grande diferencial desse fundo é que ele utiliza inteligência artificial (IA) e dados de compras para avaliar rapidamente se uma empresa pode receber crédito e qual o valor ideal. Ou seja, ao invés de esperar semanas para uma resposta, as PMEs poderão ter acesso ao financiamento quase que instantaneamente.

Além disso, a Credix facilita tudo. A tecnologia usada integra o crédito ao processo de vendas, o que elimina etapas tradicionais e evita a burocracia dos bancos. As empresas podem oferecer crédito para seus clientes sem riscos, enquanto ainda recebem o pagamento antecipado.

Quem são os fundadores da Credix?

A Credix foi criada em 2021 por três empreendedores: Thomas Bohner, Maxim Piessen e Chaim Finizola. Thomas, CEO da empresa, nasceu na Bélgica, mas fez sua carreira em cidades como Nova York, Londres e Sydney, sempre focado em unir tecnologia e finanças. Quando chegou ao Brasil em 2022, ele viu uma grande oportunidade de ajudar as PMEs a acessarem crédito com mais facilidade.

A ideia surgiu de um desafio: as pequenas empresas no Brasil, embora desempenhem um papel crucial na economia, ainda enfrentam grandes dificuldades para obter crédito em boas condições. "Quando cheguei ao Brasil, fiquei surpreso com a quantidade de pequenos negócios que não tinham acesso a financiamento. O mercado bancário tradicional está muito distante da realidade dessas empresas", afirma Bohner. "Nosso foco é criar uma solução simples e acessível que permita que qualquer PME tenha a chance de obter crédito e crescer sem burocracia."

Como a Credix ajuda as PMEs a crescerem?

A plataforma da Credix, chamada Credipay, conecta empresas que precisam de crédito com investidores que querem financiar esses negócios. Mas a grande sacada está na automação: tudo é feito online, de forma automática e sem a necessidade de preencher montes de papéis. A Credix usa dados de compras e transações para analisar o risco de crédito e aprovar o financiamento.

Por exemplo, um pequeno vendedor de móveis pode usar a plataforma para oferecer crédito aos seus clientes de forma simples. Com isso, o vendedor recebe o pagamento antecipado e seu cliente pode pagar em parcelas mais suaves. Isso ajuda a melhorar o fluxo de caixa de todos, sem que ninguém precise esperar muito tempo. "Nosso objetivo é oferecer soluções rápidas e eficientes, que realmente façam a diferença no dia a dia das empresas", destaca Bohner.

O impacto da Credix no mercado de crédito brasileiro

No Brasil, as PMEs representam 50% do PIB, mas o acesso ao crédito para esse setor ainda é um grande desafio. Muitos donos de pequenas empresas precisam recorrer a empréstimos com taxas altíssimas, sem garantia de que conseguirão pagar. A Credix quer mudar esse cenário. Com seu modelo de negócios inovador, ela está ajudando milhares de empresas a conseguir o financiamento necessário para crescer de forma mais sustentável.

“A maior parte das PMEs não consegue se financiar da forma correta. Com nossa tecnologia, conseguimos oferecer a essas empresas uma linha de crédito com condições mais acessíveis, sem a necessidade de garantias físicas ou documentação complexa”, explica o CEO. “Ao simplificar o processo de crédito, estamos permitindo que essas empresas cresçam de forma mais ágil e eficiente."

O que faz a Credix se destacar no mercado?

O principal diferencial da Credix é o uso de tecnologia para analisar os dados de uma empresa e liberar crédito rapidamente. Ao contrário de outros modelos de crédito, que dependem de relatórios financeiros e garantias físicas, a Credix utiliza o comportamento de compra e as transações feitas online para definir quanto crédito uma empresa pode receber. Isso permite que qualquer empresa, independentemente do seu tamanho, tenha a chance de obter financiamento.

Outro ponto forte é que 99% das transações feitas pela Credix são totalmente automatizadas. “A automação é a chave para o nosso modelo de negócios. Com ela, conseguimos lidar com um volume enorme de transações de maneira eficiente e sem perder a qualidade no atendimento aos clientes”, afirma Maxim Piessen, cofundador da Credix.

O futuro da Credix e seus planos de crescimento

Com o lançamento do FIDC de R$ 300 milhões, a Credix planeja expandir ainda mais sua presença no Brasil. A meta é alcançar R$ 1 bilhão em originação de crédito até o final de 2025. Além disso, a empresa está com planos de impactar até 10 mil PMEs no país, ajudando a aumentar a competitividade dessas empresas no mercado.

“Estamos apenas começando e vemos uma grande demanda por soluções como a nossa. Com o FIDC, conseguimos escalar nosso modelo rapidamente e apoiar ainda mais empreendedores brasileiros”, diz Bohner. “A nossa missão é permitir que qualquer pequena empresa no Brasil tenha acesso ao crédito necessário para crescer, e com esse fundo, podemos acelerar essa transformação.”

Credix e a democratização do crédito

Com a Credix, o sonho de muitas pequenas empresas de acessar crédito de forma simples e rápida está se tornando realidade. O FIDC de R$ 300 milhões é um passo importante para tornar o crédito mais acessível e ajudar os pequenos negócios a crescerem. Ao integrar tecnologia com finanças, a Credix está quebrando barreiras e mudando a forma como as PMEs lidam com o financiamento, tornando o processo mais transparente e eficiente.

“Com o FIDC, temos um mercado de crédito mais acessível, rápido e seguro para as PMEs. Isso não só melhora o acesso ao crédito, mas também permite que as empresas se conectem com investidores de maneira mais direta e transparente”, diz Thomas Bohner.