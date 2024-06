Reconhecida pela Time como uma das melhores edtechs do mundo, a Vitru estreia na B3

A possibilidade de aumento da liquidez das ações, a adequação da captação de investidores aos seus pares do segmento de educação e os ganhos de sinergia com o mercado levaram a Vitru Educação a tomar uma decisão inédita.

Considerada a maior empresa privada de educação a distância (EAD) do país, ela será a primeira companhia a migrar da Nasdaq, a bolsa de valores americana, para a B3. As ações começam a ser negociadas a partir desta segunda, dia 10, sob o código VTRU3.

“Nossas atividades são desenvolvidas no Brasil. Dessa forma, ao migrar para a B3, a comunicação com os investidores locais, tanto institucionais quanto pessoas físicas, fica facilitada, assim como a adaptação à governança corporativa neste mercado”, explica William Victor Kendrick de Matos Silva, CEO da Vitru Educação.

A Vitru Educação é líder em ensino a distância no mercado de educação digital no Brasil e atua com as marcas UniCesumar e Uniasselvi.

Em setembro de 2020, seu IPO (Oferta Pública Inicial) na Nasdaq chegou ao valor de US$ 370 milhões. Em 2022, depois de uma reorganização societária reversa, a companhia anunciou a decisão de migrar para a B3.

A operação da Vitru Educação no Brasil



2.464 polos de apoio presencial em 1.404 municípios, em 100% nos estados, além do Distrito Federal

939 mil alunos ativos

850 cursos, entre graduação, pós-graduação, técnicos, profissionalizantes, mestrado e doutorado;

10 mil colaboradores

35 anos de experiência no setor

5º melhor curso de medicina do Brasil entre as instituições privadas, segundo o Conceito Preliminar de Curso – CPC 2019

Governança

Ao negociar suas ações em uma das principais bolsas dos Estados Unidos, a Vitru adotou os mais elevados requisitos de governança. Com isso, em relação ao Conselho, a companhia já observava várias práticas exigidas pela B3.

Entre elas, a presença de dois ou 20% de conselheiros independentes e pelo menos uma mulher em cargo efetivo na administração, cita o CEO. Hoje, a Vitru tem três conselheiros independentes e dos 11 donos de assentos, três são mulheres.

O CEO da Vitru se mostra animado com a chegada da empresa no mercado brasileiro de capitais. Para Silva, além de ser um movimento pioneiro, marca uma nova fase da companhia. “A partir de agora, a Vitru está acessível a uma gama maior de investidores institucionais nacionais e pessoas físicas brasileiras”, destaca.

Companhia está no top 5 no ranking da Time Magazine em edtech. (Vitru Educação/Divulgação)

Potencial brasileiro



O mercado de capitais brasileiro tem sido resiliente e atraente para os investidores. Segundo dados mais recentes da B3, em março, houve um aumento na base de clientes pelo oitavo mês consecutivo, com 5,1 milhões de investidores em renda variável. Desde 2020, mostra o levantamento, a base cresceu cerca de 80%.

O valor custodiado também evoluiu. No balanço do primeiro trimestre do ano – R$ 556,5 bilhões –, a alta foi de 27% para produtos de renda fixa (como ações, ETFs, BDRs e FIIs) em comparação ao registrado no acumulado entre janeiro e março de 2023.

No Brasil, o EAD tem apresentado boas taxas de crescimento. Em 2022, 72% dos alunos matriculados no ensino superior privado escolheram o ensino a distância, segundo o Censo da Educação Superior 2022, divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) em outubro de 2023.

A evolução nos últimos anos, como mostram os números, é um indicativo de que este é um setor promissor; opinião compartilhada pelo CEO da Vitru. “Aumentamos as oportunidades para investidores brasileiros que conhecem as marcas e o negócio se associarem a uma empresa com grandes perspectivas de crescimento.”

Credenciais da Vitru Educação



Uniasselvi e UniCesumar têm nota máxima no Ministério da Educação (MEC)

Top 5 no ranking da Time Magazine em edtech

Os cursos são periodicamente revisados e atualizados para garantir relevância e alinhamento com as melhores práticas educacionais.

São utilizadas tecnologias de ponta para oferecer uma experiência de aprendizado envolvente e eficaz a partir das habilidades exigidas pelo mercado de trabalho.

As universidades que compõem a Vitru mantêm padrões de qualidade graças à participação de profissionais qualificados, professores experientes e especialistas em cada área.

Rede de conhecimento



Por meio das marcas Uniasselvi e UniCesumar, a Vitru oferece um conjunto de recursos pedagógicos completo aos alunos, voltado para a experiência híbrida de EAD, com base em encontros semanais com tutores dedicados.

A missão é democratizar o acesso à educação no país, por meio de um ecossistema digital.

Pesquisa feita pela Vitru junto a cerca de 38 mil estudantes matriculados na graduação e, aproximadamente, 6 mil ex-alunos da UniCesumar e Unisselvi mostra os resultados práticos da preparação para o mercado de trabalho.

Ao todo, 84% dos graduandos revelaram a conquista e melhorias na carreira após o início do curso. Ainda segundo o levantamento, 80,5% dos ex-alunos estão atualmente empregados.