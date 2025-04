Ele criou uma empresa de foguetes milionária, mas não tem planos de ir para o espaço

Peter Beck, CEO da Rocket Lab, poderia ser apenas mais um nome entre os muitos que orbitam o competitivo setor aeroespacial. No entanto, sua história é marcada por um diferencial notável: ele alcançou o sucesso bilionário sem conexões na indústria espacial.

Em 2006, Beck fundou a Rocket Lab com uma ideia ambiciosa: criar uma empresa que facilitasse o acesso ao espaço. Hoje, seu empreendimento vale US$ 11,9 bilhões, consolidando-se como uma das empresas de crescimento mais acelerado na área de tecnologia espacial. As informações foram retiradas de uma reportagem da CNBC.

'Grau saudável de paranoia', diz ele

Beck atribui parte de sua trajetória vitoriosa a algo que ele chama de "grau saudável de paranoia". Essa mentalidade, combinada com um profundo em finanças corporativas, tem sido essencial para o planejamento e a execução das missões de sua empresa. Esse controle meticuloso, que muitos poderiam interpretar como excesso de zelo, é na verdade um princípio básico de gestão de risco.

O CEO enfatiza que o equilíbrio entre risco e recompensa é uma das grandes lições do seu percurso. O primeiro lançamento do foguete Electron, por exemplo, teve apenas 92% de chance de sucesso.

Quando a tentativa falhou devido a uma falha técnica, Beck e sua equipe usaram a experiência para corrigir os erros e garantir o sucesso das missões seguintes. Esse exemplo ilustra como o aprendizado a partir de falhas pode pavimentar o caminho para a inovação sustentável.

Riscos bem calculados: o combustível do sucesso

No mercado de trabalho, a tomada de risco é um elemento inevitável. Beck reforça que o segredo está em identificar quais riscos valem a pena e trabalhar para minimizar possíveis impactos negativos antes de agir. Ele recomenda pesquisas detalhadas e a preparação para todos os cenários, sejam eles positivos ou adversos.

Para especialistas, a história de Beck oferece insights valiosos para profissionais de todos os setores. A capacidade de avaliar riscos, executar uma análise estratégica detalhada e transformar falhas em aprendizado são habilidades indispensáveis para liderar em mercados dinâmicos.

Além disso, sua trajetória reforça a ideia de que a inovação exige coragem, mas não deve estar dissociada de cálculos precisos e gestão cuidadosa. Para empresas, a mensagem é clara: não se pode crescer sem ousadia.

No entanto, essa ousadia precisa ser sustentada por uma base sólida de conhecimento e preparação. Seja no lançamento de novos produtos, expansão para novos mercados ou em fusões e aquisições, o planejamento robusto é o diferencial entre o sucesso e o fracasso.

O espaço como inspiração para as finanças

Assim como Beck revolucionou a maneira de acessar o espaço, líderes e profissionais podem usar os princípios da gestão de risco para explorar novos horizontes em suas próprias áreas.

De olho nisso, a EXAME, junto com a Saint Paul Escola de Negócios, apresentam uma nova edição do Pré-MBA em Finanças Corporativas – um treinamento introdutório ao seu curso de pós-graduação. Dessa vez, serão 2 mil vagas disponíveis.

O treinamento é voltado para quem deseja aprimorar a gestão financeira e se destacar num mercado cada vez mais competitivo. Por isso, ao longo de quatro aulas virtuais, os participantes terão acesso a um conteúdo robusto que inclui temas como análise financeira, planejamento estratégico e gestão de riscos.

Ao final do curso, que totaliza três horas de conteúdos teóricos e práticos, os participantes receberão um certificado de participação exclusivo.

Mas é preciso correr. Não apenas porque as inscrições estão abertas e as vagas são limitadas, mas também porque o programa está com condições especiais.

