McDonald's decide tirar McPicanha de suas lojas no Brasil após polêmica

O McDonald's informou em nota nesta sexta-feira, 29, que irá retirar do cardápio de todas as suas lojas no Brasil os dois lanches da linha "novos McPicanha".

"A partir desta sexta-feira (29), estamos retirando do cardápio os dois sanduíches da linha “Novos McPicanha”, em todos os restaurantes no país", diz a nota publicada pelo portal G1.

A rede afirma que o produto foi lançado para "proporcionar uma nova experiência ao consumidor" com o molho sabor picanha. No final da nota, a empresa pede desculpas pela confusão gerada pelo nome escolhido para o lanche.

A decisão da rede de fast food, em sua representação brasileira Arcos Dorados, ocorre após notificações do Procon São Paulo e do Ministério da Justiça pedindo esclarecimento sobre a falta de picanha nos lanches. O Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária (Conar) também abriu um processo para investigar a campanha publicitária em torno do produto.

Entenda o caso do McPicanha

O McDonald's anunciou, durante o mês de abril, o lançamento de uma nova linha de hambúrgueres em seu cardápio. A novidade, chamada de McPicanha, faz referência ao corte nobre da carne bovina, porém, não possui picanha em sua composição. No lugar, está um molho com "aroma de picanha".

Em nota, o McDonald's lamentou as dúvidas geradas pela comunicação do produto, e afirmou que irá substituir as peças publicitárias em circulação. A rede disse ainda que, nas comunicações da marca, afirmava que as novidades da linha traziam molhos sabor picanha e um hambúrguer diferente em composição, mas 100% bovino.

Veja a nota completa do McDonald's sobre a retirada dos "novos McPicanha" divulgada pelo portal G1

"A partir desta sexta-feira (29), estamos retirando do cardápio os dois sanduíches da linha “Novos McPicanha”, em todos os restaurantes no país. Esclarecemos que a plataforma recém-lançada denominada “Novos McPicanha” teve esse nome justamente para proporcionar uma nova experiência ao consumidor com o exclusivo molho sabor picanha, uma nova apresentação e um hambúrguer diferente em composição e em tamanho (100% carne bovina, produzida com um blend de cortes selecionados e no maior tamanho oferecido pela rede atualmente). Pedimos desculpas se o nome escolhido gerou dúvidas e informamos que estamos avaliando os próximos passos".