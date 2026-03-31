Negócios

NEGÓCIOS EM EXPANSÃOSTARTUPSFRANQUIASNOSTALGIACRIS ARCANGELI

Maravalley: hub no Rio supera R$ 1 bilhão em faturamento com startups

Espaço no Porto Maravilha, maior espaço de tecnologia no Rio, reúne mais de 100 empresas e avança em dados, IA e expansão física

Porto Maravalley, no Rio: startups, universidades e grandes empresas em 10 mil metros quadrados (Divulgação/Divulgação)

Porto Maravalley, no Rio: startups, universidades e grandes empresas em 10 mil metros quadrados (Divulgação/Divulgação)

Leo Branco
Leo Branco

Editor de Negócios e Carreira

Publicado em 31 de março de 2026 às 12h19.

Última atualização em 31 de março de 2026 às 12h22.

Tudo sobreStartups
Saiba mais

A região portuária do Rio de Janeiro passou anos em transformação urbana. Agora, começa a ganhar uma camada mais visível de negócios de tecnologia.

No centro desse movimento está o Porto Maravalley, hub de inovação inaugurado em abril de 2024 que reúne startups, universidades e grandes empresas em um espaço de cerca de 10 mil metros quadrados.

As inscrições para a edição 2026 do prêmio EXAME Negócios em Expansão já estão abertas e são gratuitas! Inscreva-se e concorra a MBA da Saint Paul!

Os resultados de 2025, primeiro ano completo de operação, mostram como esse espaço começou a ser ocupado — e o que está sendo construído a partir dele.

“Quando a gente olha para 2025, a gente saiu do projeto para ser uma realidade. O Maravalley deixa de ser uma ideia e passa a operar como uma infraestrutura concreta, um ambiente onde empresas crescem, conexões acontecem e o ecossistema começa a gerar impacto mensurável”, diz Daniel Barros, CEO do Maravalley.

O plano agora é expandir o hub com novas estruturas físicas, investimento em dados e inteligência artificial e programas voltados à formação de empreendedores.

Um hub que reúne empresas, pessoas e eventos

Em um ano, o Maravalley chegou a mais de 100 empresas residentes. Outras 300 estão conectadas ao ecossistema, que soma cerca de 600 membros ativos.

Essas empresas ultrapassaram R$ 1 bilhão em faturamento e captaram mais de R$ 250 milhões no período.

O espaço também passou a concentrar encontros. Foram mais de 150 eventos ao longo de 2025, com cerca de 18 mil pessoas circulando entre empreendedores, investidores e pesquisadores.

A proposta é funcionar como ponto de encontro frequente, com agendas que vão de hackathons a reuniões de negócios, passando por encontros informais e atividades culturais.

Conexão entre startups, universidades e grandes empresas

Parte da dinâmica do hub vem das parcerias.

Instituições como COPPE/UFRJ e Fiocruz participam de projetos e eventos técnicos. Empresas como AWS, NVIDIA e Axia entram com infraestrutura e desafios práticos em áreas como energia, saúde e inteligência artificial.

Essas conexões aparecem em iniciativas como hackathons, que reuniram quase 700 participantes para desenvolver soluções em temas específicos.

O objetivo é aproximar pesquisa, tecnologia e aplicação prática dentro do mesmo espaço.

Programas para acelerar e formar empresas

Além da estrutura física, o Maravalley criou programas para apoiar empresas.

A primeira turma de aceleração reuniu 10 startups em um ciclo de seis meses, com mentorias em planejamento, jurídico, comunicação e captação de recursos.

Há também programas contínuos, como a Residência Maravalley, voltada a empresas em fase inicial e de crescimento.

Na base, o foco é formação. O programa Future Founders tem como meta estimular a criação de mil startups no Rio. Em paralelo, o hub lançou uma plataforma educacional em parceria com a PUC-RJ.

Dados entram como nova camada do ecossistema

Um dos movimentos mais recentes é a criação de uma plataforma de dados sobre o ecossistema local.

A base já reúne mais de 1.000 startups mapeadas. A proposta é entender padrões de crescimento, identificar gargalos e apoiar decisões de empresas e do poder público.

Com isso, o hub passa a atuar não só como espaço físico, mas também como fonte de informação sobre o mercado de tecnologia na cidade.

Inteligência artificial como infraestrutura

Outro eixo de expansão é a construção de uma estrutura voltada à inteligência artificial.

O projeto inclui um datacenter, o chamado “AI Café” e uma exposição interativa permanente, que deve funcionar como espaço de demonstração de tecnologias.

“A gente está construindo não só um lugar, mas uma base de infraestrutura para o futuro da inovação no Rio. Isso passa por dados, tecnologia e capacidade de execução”, diz Barros.

A ideia é reduzir barreiras técnicas para startups e pesquisadores que precisam de capacidade computacional para desenvolver produtos.

Julio Azevedo (relações institucionais do Maravalley), Daniel Barros (CEO do Maravalley) e Osmar Lima (secretário de desenvolvimento econômico do Rio de Janeiro): empregos na região portuária (Divulgação/Divulgação)

Falta espaço para quem cresce — e o hub quer resolver

Com o crescimento das empresas, surgiu uma demanda prática: espaço para testar e produzir.

O Maravalley identificou uma necessidade de mais de 10 mil metros quadrados para esse tipo de operação.

A resposta é o Maravalley.Lab, um projeto de expansão que prevê um condomínio industrial flex para empresas que precisam montar, testar, produzir e distribuir.

O espaço deve atender desde startups que buscam o primeiro laboratório até empresas em fase mais avançada.

Cultura, convivência e rotina do hub

Além das áreas de trabalho, o espaço também inclui áreas de convivência e programação cultural.

Foram criados novos ambientes, como uma portaria renovada e um espaço de pausa para os usuários. No térreo, a Galeria Berro recebe exposições de arte contemporânea.

A ideia é manter fluxo constante de pessoas e atividades, combinando trabalho, encontros e eventos no mesmo lugar.

Porto Maravilha como base dessa estratégia

O desenvolvimento do Maravalley está ligado à ocupação da região portuária.

Para a prefeitura, o hub funciona como um dos eixos dessa estratégia. “A cidade escolheu colocar inovação, tecnologia e informação de alta qualidade como âncora dessa área revitalizada”, afirma Osmar Lima, secretário municipal de Desenvolvimento Econômico.

A proposta é concentrar, em um mesmo território, empresas, formação, infraestrutura tecnológica e políticas públicas voltadas à inovação.

Com a expansão prevista, o espaço passa a reunir desde a criação de startups até etapas de produção e desenvolvimento tecnológico, conectando diferentes fases do crescimento das empresas.

Acompanhe tudo sobre:Rio de JaneiroStartups

Mais de Negócios

Como este empresário quer transformar mercadinhos e lavanderias num negócio de R$ 200 milhões

Prêmio Embratur Visit Brasil destaca quem impulsiona o turismo brasileiro no mundo

OdontoCompany sai da SMZTO; fundador recompra controle total da companhia

Gigante da arrecadação online, Vakinha supera 1,25 milhão de campanhas

Mais na Exame

Pop

Cansado dos algoritmos? Saiba como descobrir novas músicas por conta própria

Brasil

Lula anuncia que 18 ministros deixarão governo para disputar as eleições

Esporte

Hugo Calderano estreia com vitória relâmpago na Copa do Mundo

Tecnologia

Softplan, de Florianópolis, vence licitação na Argentina e exporta tecnologia judicial brasileira