Mãe e filha empreendem juntas e esperam crescer 630% em 2025 com marca de skincare

Com 17 mil clientes, Source Of alia tradição familiar, ciência e inovação – e aposta no modelo de assinatura e na entrada em pontos de venda físicos por meio de parcerias atacadistas para expandir

Manuela Salvatti Fumagalli e Rita Salvatti: mãe e filha transformam tradição farmacêutica em cosméticos probióticos de alta performance.

Publicado em 26 de novembro de 2025 às 16h30.

Última atualização em 26 de novembro de 2025 às 16h35.

A trajetória da Source Of nasceu de um legado que atravessa três gerações de farmacêuticos. Em 1986, inspirada na época em que observava o pai preparar fórmulas em um pequeno laboratório, a paranaense Rita Salvatti decidiu fundar a primeira farmácia de manipulação de Foz do Iguaçu (PR), a Botica Ouro Preto. O início não foi simples porque o setor ainda amadurecia no Brasil, com desafios regulatórios e técnicos. Mas o negócio ganhou reconhecimento, sobretudo na área dermatológica, e abriu caminho para investimentos em cosméticos de alta performance.

Décadas depois a cena se repetiu com a filha, Manuela Salvatti Fumagalli, que passava as tardes ajudando a mãe. “Entre uma atividade e outra da escola, ficava por lá: atendia no balcão, esterilizava embalagens e, com o tempo, passei a participar também da manipulação, tanto cosmética quanto farmacêutica”, conta.

Em 2023, a dupla decidiu transformar a experiência da manipulação artesanal em uma linha industrial de cosméticos com tecnologia probiótica, unindo ciência, tradição familiar e inovação. Com uma base de 17 mil clientes e quatro produtos, incluindo hidratante corporal, gel creme facial e água micelar demaquilante, a meta agora é chegar a dez itens em 2026. Apesar de não abrir valores, as empreendedoras afirmam que o desempenho tem superado as projeções iniciais, com expectativa de crescer cerca de 630% em 2025. Para sustentar o avanço, preparam um plano de assinatura e estudam a entrada em pontos de venda físicos por meio de parcerias atacadistas.

As escolhas que moldaram a marca

Com a estrutura técnica da Botica já estabelecida, o primeiro passo foi contratar um profissional de marketing para conduzir um estudo de mercado. A análise orientou posicionamento e desenvolvimento do negócio. A partir daí, mãe e filha aliaram a experiência em formulação com a leitura das tendências do setor. Uma das decisões mais importantes foi a aposta no e-commerce desde o início. O movimento permitiu independência dos grandes marketplaces, onde as margens são menores e o controle da experiência do cliente é limitado.

Para garantir eficiência e escalabilidade, buscaram parceiros de logística e armazenamento. Essas escolhas, afirmam, ajudaram a preservar a rentabilidade, fortalecer o relacionamento direto com as consumidoras e construir uma operação sustentável no longo prazo.

A aposta pioneira nos probióticos

Entre os diferenciais da marca está o uso de probióticos, que equilibram o pH da pele, reduzem inflamações, estimulam a regeneração celular e ajudam a retardar os sinais de envelhecimento.

A ideia está baseada na observação das evoluções científicas internacionais e do avanço dessas formulações em mercados como o europeu. “Há estudos mostrando o impacto do microbioma na saúde cutânea, e sabíamos que essa seria uma fronteira importante no skincare”, afirma Manuela. Segundo ela, a decisão foi ousada – especialmente porque o tema ainda era pouco explorado no Brasil –, mas garantiu a base do negócio “Confiamos tanto na ciência por trás dessa abordagem que ela acabou se tornando a essência da Source Of: tratar a pele de dentro para fora, respeitando seu equilíbrio natural.”

Além disso, o sucesso da empresa está na combinação de propósito, coerência e liberdade criativa. Desde o início, por exemplo, decidiram seguir um caminho independente, com capital próprio. “Com isso, temos liberdade de criar sem as pressões de mercado ou de acionistas e de pensar, antes de tudo, no que é melhor às nossas consumidoras, e não apenas em metas financeiras”, explica.

A complementaridade entre as duas também sustenta a operação. “Temos experiências profissionais diferentes, vividas em momentos distintos, o que enriquece a parceria. Eu trago a bagagem de quem já passou por muita coisa, e a Manu um olhar novo, com ideias atuais e desejo de inovar”, afirma.

A base da jornada

A relação entre mãe e filha, longe de criar atritos, tornou-se um dos pilares da companhia. “O segredo está em reconhecer o ritmo, as ideias e o espaço de cada uma”, diz Rita. Na visão dela, quando há afinidade e admiração mútua, trabalhar em família deixa de ser um desafio e passa a ser uma experiência gratificante.

Manuela reforça a visão. “Admiro a minha minha mãe e tenho profundo respeito pelo conhecimento técnico que adquiriu ao longo de décadas.” Como vivem em cidades diferentes, recorrem a ferramentas digitais para se manterem alinhadas – uma dinâmica que, de acordo com as duas, fortaleceu a organização e a clareza dos papéis: Rita com o olhar técnico; Manuela com visão estratégica e de marca.

A dupla resume a jornada com uma reflexão que traduz o espírito empreendedor: uma boa ideia não basta. “No início, a estrutura é pequena, os custos são altos e as incertezas são constantes. É preciso coragem para começar, persistência quando os resultados não aparecem e resiliência para aprender com os erros e seguir evoluindo. O primeiro passo é o que transforma uma ideia em legado”, finaliza Manuela.

