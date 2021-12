Lojas Renner S.A. inova com o uso do metaverso em sua convenção anual

Imagine conseguir compartilhar temas estratégicos da empresa para toda a liderança espalhada por cinco países em dois continentes diferentes. A Lojas Renner S.A. criou um jeito inovador de fazer sua convenção anual e reforçar sua cultura corporativa: a Jornada de Líderes, que neste ano ganhou o nome de “OneX, várias histórias, uma potência”.

O nome futurista faz sentido. O encontro é uma oportunidade de conectar 5.000 líderes espalhados por Brasil, Uruguai, Argentina, China e Bangladesh (países onde a Lojas Renner opera) de forma simultânea e integrada, utilizando tecnologias de ponta e muita inovação, como o metaverso.

A edição de 2021 contou ainda com a curadoria de convidados de diversas partes do mundo. Entre eles: Aaron Dignan, autor do livro Brave New Work; Murilo Gun, fundador da Keep Learning School; Tania Mujica, mediadora de conflitos; Erin Meyer, autora de A Regra é Não Ter Regras: A Netflix e a Cultura da Reinvenção; e Conrado Schlochauer, especialista em lifelong learning.

“A Jornada OneX é um exemplo claro do conceito de aprendizado que aplicamos ao longo da vida. No dia a dia de uma organização há sempre uma oportunidade, só temos de estar abertos ao novo, aprender e fazer diferente da próxima vez”, diz Regina Durante, diretora de Gente e Sustentabilidade da Lojas Renner.

Muito além da marca

O objetivo da jornada é alinhar a liderança com relação aos direcionadores estratégicos da companhia, desenvolvendo skills para o atingimento destes direcionadores. Assim, a Lojas Renner S.A. fortalece todo o seu ecossistema de moda e lifestyle, formado pela Renner, Camicado, Youcom, Realize, Ashua e Repassa.

A jornada também tem o objetivo de reforçar a cultura corporativa de encantar a todos – o que significa não apenas satisfazer mas também superar as expectativas das pessoas. Além disso, funciona como um “efeito em rede”: no início de 2022 o conteúdo da jornada será desdobrado para os outros 19.000 colaboradores da Lojas Renner, atingindo todos os níveis hierárquicos da companhia.

Fabio Faccio, diretor-presidente da Lojas Renner, explica que a empresa é uma rede diversa feita de pessoas que se conectam, trocam e colaboram, que aprendem e crescem juntas. “Temos a sustentabilidade como valor e acreditamos na moda responsável. Estamos prontos para entregar algo que não tem preço, mas tem um valor enorme no mundo inteiro: porque quem quer encantar, encanta em qualquer lugar”, comenta.

Em etapas

O processo da jornada começou em julho. O foco era todos ficarem mais atentos a pequenas mudanças na forma de trabalhar que podem trazer resultados incríveis e tornar a organização mais ágil, conectada, colaborativa, eficiente e inovadora. Essa fase foi composta de três momentos: identificar tensões, propor práticas e conduzir experimentos.

“A jornada é o momento do ano em que nos conectamos com outros colegas do ecossistema, de diferentes áreas, com diferentes visões, e reforçamos nossa cultura e nossos valores”, conta Joana Bacaltchuk, gerente sênior de Produto da Youcom. “É o momento em que olhamos para a mesma estratégia, nos desafiamos a fazer diferente, inovamos e depois disseminamos essas práticas e aprendizados para todos os colaboradores.”

Metaverso: cidade virtual

Na segunda etapa, para desdobrar o conteúdo da jornada para mais um grupo da liderança, foi utilizada uma cidade virtual, a primeira experiência da Lojas Renner no metaverso.

O espaço 3D e 100% navegável foi inspirado na cidade Atlântida ou Atlantis, cuja lenda aponta inúmeras inovações e avanços tecnológicos.

Nessa fase, cada colaborador teve duas semanas para criar seu avatar, conhecer as tensões e os experimentos que foram trabalhados no ciclo inicial e também as conclusões que surgiram a partir daí.

“A iniciativa representa que a companhia está sempre orientada às pessoas, encontrando uma forma leve e divertida de endereçar mensagens e propor melhorias”, afirma Shirley Hu, merchandiser na Lojas Renner em Xangai. “A jornada sem dúvida vai contribuir para mudarmos nosso mindset para determinadas questões e para solucionarmos problemas com rapidez e eficiência.”

Longa trajetória

A jornada de líderes faz parte da trajetória no desenvolvimento de pessoas da empresa que acontece há mais de 20 anos, sempre com foco no lifelong learning e em sprints de aprendizado. Ela é organizada pela Universidade Renner, referência global em educação corporativa, e que utiliza a inteligência artificial e a análise de dados para sugerir os catálogos de seu streaming de educação mais adequados às competências e aos planos de crescimento individuais.

A ideia é manter a equipe engajada e com senso de dono do negócio. Em 2020, por exemplo, os participantes receberam a tarefa de sugerir MVPs (produtos mínimos viáveis) conectados a uso de dados, digitalização ou colaboração. Alguns deles foram desenvolvidos e implementados.

“É incrível o potencial de aprendizagem e de transformação que existe em ter milhares de pessoas trabalhando e experimentando juntas – e o melhor, buscando solucionar tensões que são percebidas por muitos e que podem estar influenciando nosso processo de transformação”, analisa a diretora de Gente e Sustentabilidade da Lojas Renner.