Lead Energy quer reduzir R$ 1 bi na conta de luz dos brasileiros até 2027

Há três anos, um grupo de empresários com mais de 50 anos de experiência no setor de energia fundou a Lead Energy com a promessa de reduzir até 35% a conta de luz de empresas e indústrias brasileiras pertencentes ao Grupo A, de consumo de média e alta tensão no Brasil. Sócio-fundador da empresa, Raphael Ruffato explica que ela surgiu a partir da constatação de que o brasileiro tem dificuldade para entender a conta de luz. Segundo ele, por aqui gasta-se em torno de R$ 400 bilhões por ano com esse tipo de consumo. Destes, ao menos R$ 50 bilhões são pagos pela falta de conhecimento da população.

O que a Lead Energy faz?

A solução da Lead Energy utiliza inteligência artificial através de uma ferramenta de leitura de dados capaz de analisar todas as contas de luz do Brasil (atualmente há dezenas de distribuidoras de energia espalhadas no país).

Feito isso, a empresa reporta, em segundos, o potencial de redução de custo. Se o cliente gostar da proposta da companhia, pode comprar dela a energia elétrica renovável, ou seja, são aquelas provenientes da natureza e que se renovam naturalmente em uma escala de tempo humana, além de causarem baixo impacto ambiental. Tudo isso, diz a empresa, em apenas um clique. “Primeiro, identificamos, de forma instantânea, tudo o que está sendo cobrado a mais, apenas com a análise da última conta de luz do cliente. E a partir daí fazemos a gestão do consumo de energia, permitindo que ele possa comprar energia verde, de forma fácil, economizando até 35%, sem gastar um real. Impulsionamentos o crescimento e competitividade das empresas através da redução de custo e diminuição da pegada de carbono”, explica Ruffato. “Somos a única empresa de energia elétrica do Brasil que desenvolveu uma jornada de compra sem estresse e 100% digital.”

Clientes em potencial

Com investimento de R$ 3 milhões em tecnologias e recursos voltados ao fornecimento de energias renováveis, a Lead Energy acumula 200 clientes ativos, como lojas, fábricas, hotéis, hospitais, clubes, galpões e espaços para eventos. A empresa já gerou aproximadamente R$ 60 milhões de reais em economia. O próximo passo é conquistar, nos próximos dois anos, 1.000 varejistas e, até 2027, reduzir R$ 1 bilhão na conta de luz das empresas, aumentando a participação de energias renováveis na matriz energética brasileira.

Apesar de ser uma plataforma online disponível para todo o país, a maior parte dos clientes da Lead Energy se concentra na região Sudeste do país. Visando expandir para todo o território nacional, a empresa está de olho, agora, em regiões mais afastadas de grandes centros e capitais, onde ainda há uma maior resistência e falta de conhecimento sobre o serviço.

Time da Lead Energy: com foco em companhias que gastam em torno de R$ 10 mil por mês de energia, empresa usa IA para mensurar potencial de economia (Lead Energy/ Divulgação)

Sob a gestão dela estão 27 usinas renováveis, com um mix de energia verde, eólica, solar e biomassa. O volume médio é de 250 megawatts médios, com capacidade de atender mais de 8 mil empresas do grupo A de consumo.

“As companhias aptas hoje para receber nossa energia são empresas de média e alta tensão, que gastam em torno de R$ 10 mil de conta de luz por mês. Porém, empresas que consomem a partir de R$ 5 mil, dependendo do caso, também podem aderir, a partir de uma conversão, do grupo B para o A”, destaca Ruffato.