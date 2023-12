Oracle realiza evento gratuito sobre o poder da IA para transformar os negócios

A Oracle realizará, no dia 13 de dezembro, em São Paulo, seu principal evento sobre inteligência artificial (IA) no Brasil em 2023. Com transmissão ao vivo pelo site da EXAME (clique aqui para ativar o lembrete), o Data & AI Forum tem como objetivo apresentar as novidades em soluções de IA e IA generativa da empresa, reveladas durante o evento global Oracle CloudWorld, que aconteceu em setembro deste ano em Las Vegas, nos Estados Unidos.

Data & AI Forum: o que esperar

O evento terá uma agenda executiva, dedicada a apresentar os potenciais impactos da inteligência artificial nos negócios e histórias de sucesso em aplicações da tecnologia.

Durante a manhã, as apresentações incluirão discussões sobre como remodelar seus negócios na velocidade da IA, histórias de sucesso com a tecnologia, como modernizar sua plataforma e construir a infraestrutura certa para a inteligência artificial, além de como alinhar a IA generativa às necessidades de negócios.

Entre os palestrantes confirmados estão Alexandre Maioral, presidente da Oracle Brasil; Luiz Meisler, vice-presidente executivo da Oracle América Latina; Gabriel Vallejo, vice-presidente sênior de Revenue Growth da Oracle na América Latina; Renata Pessoa, vice-presidente de Soluções & Consultoria de Vendas para América Latina; Marcelo Christianini, vice-presidente de Tech & Cloud Engineering para América Latina, e Leandro Vieira, vice-presidente de HighTech Companies da Oracle América Latina.

As inscrições para o Data & AI Forum podem ser feitas por meio deste link.

Oracle e inteligência artificial

A IA já é uma realidade que tem transformado a forma como interagimos com o mundo, e a percepção pública se acentuou com o avanço das soluções de inteligência artificial generativa durante o ano de 2023. Empresas de diferentes indústrias têm enxergado na tecnologia formas de revolucionar suas atividades e operar de forma mais eficiente e lucrativa.

Neste cenário, a Oracle se destaca por facilitar a implementação da tecnologia para diversos setores com uma abordagem em três níveis: infraestrutura, modelos e serviços, e dentro de aplicações empresariais.

Nos últimos meses, a companhia anunciou uma série de soluções e parcerias que promovem a inteligência artificial como um motor para promover a transformação de negócios e impulsionar a inovação nas empresas.

IA da saúde ao marketing

Na área da saúde, o Oracle Cloud HCM ganhou novos recursos de IA generativa para facilitar o trabalho dos provedores e permitir que eles mantenham o foco no envolvimento com o paciente, que ganha liberdade para agendar consultas e tirar dúvidas por comandos de voz.

Para os profissionais de marketing, vendas e serviços, o Oracle Fusion Cloud CX se vale da IA generativa para apoiar o atendimento ao cliente, objetivando a ampliação de negócios e o aumento de receitas.

Já o Oracle Analytics Cloud recebeu uma leva de recursos de inteligência artificial generativa para autoatendimento, que ajudam as organizações a melhorar como os dados impactam a tomada de decisões.

A empresa também anunciou parcerias de peso. Em novembro, foi firmado um acordo para que a infraestrutura de IA da Oracle Cloud Infrastructure (OCI) fosse utilizada em conjunto com a infraestrutura do Azure para impulsionar a pesquisa conversacional do Bing, o buscador da Microsoft. Já com a NVIDIA, selou parcerias para oferecer mais opções para infraestrutura de IA com processadores de última geração e para disponibilizar as soluções NVIDIA AI Enterprise e DGX Cloud no Oracle Cloud Marketplace.

Você pode conhecer mais sobre as possibilidades e os casos de uso atuais da inteligência artificial neste link, além de obter uma nova certificação gratuita em IA da Oracle e ganhar US$ 300 em créditos para testar a Oracle Cloud.