Jeep lança campanha do filme em dia de estreia 'Jurassic World: Domínio'

O filme “Jurassic World: Domínio” chega aos cinemas nesta quinta-feira, 2, e para promover o sexto filme da saga, a Jeep lançou um comercial modelos do Wrangler. O modelo aparece no primeiro filme da saga em 1993 e desde 2018 a Jeep faz ações com a série de filmes.

“Há quase 30 anos, os espectadores viram o Dr. Ian Malcom escapar do perigo dos dinossauros no filme original ‘Jurassic Park’, enquanto andava no banco de trás de um Jeep Wrangler de 1992”, relembra Olivier Francois, diretor de marketing global da Stellantis, em nota divulgada.

No comercial, um jovem encontra um bebê carnotauro no quintal de casa e cuida do dinossauro como se fosse um cachorro. O Jeep Wrangler híbrido plug-in é usado para levar o dinossauro para passear e o silêncio do modo 100% elétrico é um dos destaques mostrado. Confira:

'Jurassic World - Domínio'

Maior lançamento da semana, estreando em centenas de salas no país, o filme que encerra a franquia de quase 30 anos — iniciada por Steven Spielberg com “Jurassic Park — Parque dos dinossauros”, em 1993 — reúne atores da trilogia original dos anos 1990, como Sam Neill, Laura Dern e Jeff Goldblum, e da nova geração, lançada em 2015, com Chris Pratt e Bryce Dallas Howard, além de trazer novos nomes, como Mamoudou Athie e DeWanda Wise. Colin Trevorrow volta à direção do blockbuster, que se passa quatro anos após a destruição da Ilha Nublar, quando o equilíbrio entre a coexistência de dinossauros e humanos está ameaçado. Quem assina o roteiro é Trevorrow, ao lado de Emily Carmichael.

A série de filmes que marcou gerações de fãs de dinossauros chega à sua última parte com "Jurassic World - Domínio". O sexto longa da franquia, iniciada por Spielberg em 1993, aposta no clima nostálgico, reunindo na tela os elencos das duas trilogias.