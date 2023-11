JD: cerca de 300 vendedores ultrapassaram a marca total de 100 milhões yuans em vendas no double 11

A varejista chinesa JD anunciou que chegou a marca de 320 milhões de espectadores assistindo às lives de vendas durante o festival de compras Double 11 (11/11). No acumulado do JD 11/11 deste ano, cerca de 300 empresas ultrapassaram as marcas de RMB 100 milhões em vendas. O volume de vendas dos novos comerciantes na plataforma da JD superou o mesmo período do mês passado, com um aumento de mais de cinco vezes.jd e

Xin Lijun, CEO da JD Retail (JD Varejista), afirmou que os preços baixos da JD são sempre apoiados por uma grande variedade de produtos, qualidade e serviços de baixo preço. O número de comerciantes que participam do JD 11/11 bateu o recorde novamente, em comparação com o mesmo período do ano passado, um aumento de mais de 1,5 vezes. Neste ano, a quantidade de produtos do canal que recebe dezenas de bilhões em valores de RMB de subsídios da JD aumentou em 2 vezes em comparação com o festival de compras 618, que acontece em junho. A escala de usuários do canal também aumentou em quase 5 vezes em comparação com junho deste ano.

Às 20h do dia 31 de outubro, em menos de 4 minutos após o início da abertura do canal de vendas da JD no 11/11, com subsídios de mais de 10 bilhões em RMB, as vendas em valores ultrapassou a marca de 100 milhões em RMB. Em 2 de novembro, dia da abertura do canal “frete grátis por 9.9” da JD, o volume de pedidos do canal teve um crescimento de mais de 35 vezes em comparação com o crescimento de outra data de grandes ofertas e descontos que é o 618 da JD.

A JD também revelou dados de vendas relacionadas ao 11/11. Este ano, durante o festival, a empresa reuniu um grande número de vendas de produtos nacionais de alta qualidade, dos quais consumidores nascidos nas décadas de 90 e 2000 representaram 62% de total em valores de produtos nacionais.

Ao mesmo tempo, os produtos importados também apresentaram forte oferta e demanda. Durante o festival 11/11 da JD deste ano, a quantidade de produtos internacionais disponíveis nas lojas de boutique da JD aumentou 10 vezes em relação ao ano anterior, e o volume de vendas do pavilhão nacional e do supermercado global da plataforma aumentou mais de três vezes em relação ao ano anterior. Os produtos da França, Alemanha, Holanda, Itália e Espanha ficaram entre os TOP5 em termos do maior volume de pedidos feitos pelos consumidores.

Em termos de desempenho da marca, somente 10 minutos após a abertura às 20h do dia 23 de outubro, o volume de vendas em valores de muitas marcas que oferecem produtos relacionados à saúde, como Swisse, Tongrentang, Haier, excederam o volume de um dia inteiro do mesmo período do ano passado.

Dez minutos após a abertura às 20h do dia 31 de outubro, o volume de vendas em valores de muitos telefones celulares de grandes marcas, como Apple, Xiaomi, Honor, Huawei e OPPO, aumentaram 100% em relação ao mesmo período do ano anterior.